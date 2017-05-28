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"Партизан" обыграл "Црвену Звезду" в финале Кубка Сербии

"Партизан" в финале Кубка Сербии обыграл "Црвену Звезду" - 1:0.

Единственный мяч на 42-й минуте записал на свой счёт защитник Никола Миленкович.

Ранее "Партизан" также оформил победу в чемпионате Сербии. "Црвена" стала второй.
Теги: Партизан Црвена Звезда
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№1 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 00:30) #
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Болеет за:
ЦСКА
Молодца!


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
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