"Партизан" обыграл "Црвену Звезду" в финале Кубка Сербии

"Партизан" в финале Кубка Сербии обыграл "Црвену Звезду" - 1:0.Единственный мяч на 42-й минуте записал на свой счёт защитник Никола Миленкович.Ранее "Партизан" также оформил победу в чемпионате Сербии. "Црвена" стала второй.