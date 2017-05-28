Президент "Ромы": никогда не будет другого Франческо Тотти

Президент "Ромы" Джеймс Палотта в преддверии прощального матча Франческо Тотти рассказал о важности игрока для клубы и города."В воскресенье будет привилегией находиться на стадионе, чтобы вместе с фанатами стать свидетелями окончания первого тома легендарной карьеры. Никто в мире не нуждается в том, чтобы я объяснял, что Тотти значит для "Ромы". В городе все обожают Тотти. С первого дня в "Роме" он не был просто отличным игроком. Он был и остается символом "Ромы". Никогда не будет другого Франческо Тотти", - цитирует Палотту официальный сайт клуба.