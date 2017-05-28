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"Барселона" победила "Алавес" и выиграла Кубок Испании

В матче за Кубок Испании "Барселона" на "Висенте Кальдерон" одержала победу над "Алавесом".

Кубок Испании

Финал

"Барселона" - "Алавес" 3:1

Голы: Месси, 31, Тео, 33, Неймар, 43, Алькасер, 45

"Барселона": Силлессен - Умтити, Пике, Альба, Маскерано, (Гомеш, 17), - Ракитич, (Видаль, 86), Бускетс, Иньеста - Неймар, Месси, Пако Алькасер.

"Алавес": Пачеко - Эли, Феддаль, Тео, (Ромеро, 86), Вигарай - Маркос Льоренте, Фемения, Ману Гарсия, Мендес, (Камараса, 67), Ибаи Гомес, (Собрино, 67), - Дейверсон.

Предупреждения: Мендес, 23, Гарсия, 41, Эли, 52, Собрино, 85, Месси, 85, Иньеста, 85
Теги: Барселона Алавес
Сегодня, 00:27
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№3 Написал: Irizar Кингисепп, Лен. обл. (Сегодня, 00:41) #
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online

Эх, жаль, победа Алавес была бы интереснее...
Barca, menos que un club
Регистрация: 28.05.2017
№2 Написал: Lana Del Andrey Rostov-on-Don (Сегодня, 00:37) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Ростов»
они так и ПСЖ прошли
Цитата: zenit47
мне одному показалось что барса чуть не сдохла в этом матче, любой стык, боль слезы, мучительные катания. позорище
Регистрация: 3.05.2014
№1 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 00:31) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
мне одному показалось что барса чуть не сдохла в этом матче, любой стык, боль слезы, мучительные катания. позорище
Регистрация: 17.05.2013
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