"Барселона" победила "Алавес" и выиграла Кубок Испании

В матче за Кубок Испании "Барселона" на "Висенте Кальдерон" одержала победу над "Алавесом".Кубок ИспанииФиналМесси, 31, Тео, 33, Неймар, 43, Алькасер, 45"Барселона": Силлессен - Умтити, Пике, Альба, Маскерано, (Гомеш, 17), - Ракитич, (Видаль, 86), Бускетс, Иньеста - Неймар, Месси, Пако Алькасер."Алавес": Пачеко - Эли, Феддаль, Тео, (Ромеро, 86), Вигарай - Маркос Льоренте, Фемения, Ману Гарсия, Мендес, (Камараса, 67), Ибаи Гомес, (Собрино, 67), - Дейверсон.Предупреждения: Мендес, 23, Гарсия, 41, Эли, 52, Собрино, 85, Месси, 85, Иньеста, 85