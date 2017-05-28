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Стеван Йоветич попал в сферу интересов "Марселя"

Нападающий "Севильи" Стеван Йоветич, права на которого принадлежат миланскому "Интеру", может продолжить карьеру во Франции.

Как сообщает AS, в услугах черногорца заинтересован "Марсель", который летом намерен начать переговоры с "Интером". Отмечается, что "Севилья" не намерена выкупать игрока.
Теги: Йоветич Интер Марсель Трансферы
Сегодня, 01:01
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