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Луиш Фигу: победа в Лиге Чемпионов - это осуществление мечты
Бывший полузащитник "Реала" Луиш Фигу рассказал о победе в Лиге Чемпионов в составе мадридской команды.
"Победа в Лиге Чемпионов - это осуществление мечты. Когда ты начинаешь играть в футбол, ты думаешь о победе в этом турнире. Этот вызов отнимает много энергии, это нелегко, поэтому финал и происходит в самом конце сезона", - цитирует португальца ТMW.
"Победа в Лиге Чемпионов - это осуществление мечты. Когда ты начинаешь играть в футбол, ты думаешь о победе в этом турнире. Этот вызов отнимает много энергии, это нелегко, поэтому финал и происходит в самом конце сезона", - цитирует португальца ТMW.
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