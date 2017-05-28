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Луиш Фигу: победа в Лиге Чемпионов - это осуществление мечты

Бывший полузащитник "Реала" Луиш Фигу рассказал о победе в Лиге Чемпионов в составе мадридской команды.

"Победа в Лиге Чемпионов - это осуществление мечты. Когда ты начинаешь играть в футбол, ты думаешь о победе в этом турнире. Этот вызов отнимает много энергии, это нелегко, поэтому финал и происходит в самом конце сезона", - цитирует португальца ТMW.
Теги: Фигу Реал
Сегодня, 01:33
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