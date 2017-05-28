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Форвард "Манчестер Сити" Энес Унал может продолжить карьеру в Испании

Нападающий "Твенте" Энес Унал, права на которого принадлежат "Манчестер Сити", может перейти в "Валенсию", информирует Kicker.

Руководство английского клуба требует за трансфер форварда 40 миллионов евро.
Теги: Манчестер Сити Валенсия Трансферы
Сегодня, 08:18
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