Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Пако Алькасер: Месси не имеет равных в мире

Нападающий "Барселоны" Пако Алькасер прокомментировал победу своей команды в финальном матче Кубка Испании против "Алавеса" (3:1).

"В конце концов, работа, которую вы делаете в течение недели, отражается на итоговом результате. Лео Месси не имеет равных в мире. Я горжусь те, что каждый день играю с ним. Мы желаем удачи Луису Энрике. Он сделает новый шаг в своей карьере", - цитирует Алькасера AS.
Теги: Месси Барселона
Сегодня, 09:06
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: garry topor город-герой Москва (Сегодня, 09:23) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Реал - Чемпион, Реал в финале ЛЧ, Роналду забил 100 мячей в ЛЧ, а Месси лучший.
Аххааа, не смеши мои трусы, дятел.
После ПСЖ перестал уважать Барсу, особенно психов Суареса и кучерявого небритого Неймара. Гном вообще лошпет, половина атак с Юве была именно через него, пасы на него, а его хе.ракс и два заща взяли, ноль моментов. Это вам не Малага или Сельта.
А Роналду и Баварии уложил, и Атлетам, а там по-серьезнее игроки чем в 15-16-х командах примеры Испанито.
Регистрация: 26.06.2008
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.