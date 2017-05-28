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Сейду Думбия вернётся в "Рому"

Нападающий "Ромы" Сейду Думбия, на правах аренды в прошлом сезоне выступавший за "Базель", летом вернется в римский клуб, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Швейцарский клуб не станет выкупать права на ивуарийца за 6,5 миллиона евро. Не исключено, что бывший игрок ЦСКА может отправиться в новую аренду.
Теги: Думбия Базель Рома
Сегодня, 11:08
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1
(1)
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 12:01) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Ему с внуками орла уже нянчиться


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
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