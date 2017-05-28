Опрос:

Новости партнеров

Уэйн Руни за 45 млн фунтов может перейти в "Сток Сити"

"Сток Сити" начал переговоры с нападающим "Манчестер Юнайтед" Уэйном Руни, сообщает The People.

По данным источника, "гончары" готовы потратить на форварда 45 миллионов фунтов стерлингов.
Теги: Руни Сток Сити Манчестер Юнайтед Трансферы
Сегодня, 11:22
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 11:58) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
а чё не в Ростовскую птицефабрику?
Регистрация: 27.08.2008
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.