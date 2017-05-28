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11:08
Сейду Думбия вернётся в "Рому" (1)
Сейду Думбия вернётся в "Рому" (1)
02:33
Гекдениз Карадениз: если Грасию отправить в отставку и пригласить иностранца, то будет то же самое
Гекдениз Карадениз: если Грасию отправить в отставку и пригласить иностранца, то будет то же самое
Вчера 23:32
Дортмундская "Боруссия" выиграла Кубок Германии (1)
Дортмундская "Боруссия" выиграла Кубок Германии (1)
Вчера 23:10
Алан Ширер: "Арсенал" заслужил победу
Алан Ширер: "Арсенал" заслужил победу
Вчера 22:32
Рашид Рахимов может возглавить "Амкар" (15)
Рашид Рахимов может возглавить "Амкар" (15)
Вчера 22:24
Ивелин Попов получил вызов в сборную Болгарии
Ивелин Попов получил вызов в сборную Болгарии
Вчера 21:50
Наиль Измайлов станет членом совета директоров "Спартака" (5)
Наиль Измайлов станет членом совета директоров "Спартака" (5)
Вчера 21:40
В продолжение или на прощание? Арсен берёт с "Арсеналом" 3-й Кубок за последние 4 года (4)
В продолжение или на прощание? Арсен берёт с "Арсеналом" 3-й Кубок за последние 4 года (4)
Вчера 21:28
"Арсенал" обыграл "Челси" в финале Кубка Англии (101)
"Арсенал" обыграл "Челси" в финале Кубка Англии (101)
Вчера 20:16
Криштиану Роналду: всегда верил, что первым в истории забью 100 мячей в Лиге чемпионов (2)
Криштиану Роналду: всегда верил, что первым в истории забью 100 мячей в Лиге чемпионов (2)
Уэйн Руни за 45 млн фунтов может перейти в "Сток Сити"
"Сток Сити" начал переговоры с нападающим "Манчестер Юнайтед" Уэйном Руни, сообщает The People.
По данным источника, "гончары" готовы потратить на форварда 45 миллионов фунтов стерлингов.
По данным источника, "гончары" готовы потратить на форварда 45 миллионов фунтов стерлингов.
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