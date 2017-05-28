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Хосеп Бартомеу: Луис Энрике – один из лучших тренеров в истории "Барселоны"

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу прокомментировал победу над "Алавесом" (3:1) в финале Кубка Испании.

"Победа в Кубке Испании – это великолепно, даже если мы ожидали от этого сезона больше. Мы бились до последнего тура в чемпионате Испании, а теперь мы будем наслаждаться успехом в Кубке, потому что это было непросто. Нам нужно готовиться к следующему сезону. Нет сомнений, что Луис Энрике – один из лучших тренеров в истории клуба. Дверь будет открыта для него, мы всегда будем ему рады", – цитирует Бартомеу Marca.
Теги: Энрике Барселона
Сегодня, 13:10
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