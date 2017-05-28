Эусебио Ди Франческо продолжит карьеру в "Роме"

Президент "Сассуоло" Джорджио Сквинзи подтвердил, что Эусебио Ди Франческо перейдет в "Рому"."Я думал, что контракт в наше время все же что-то значит, и что пункт выкупа в размере 3 миллионов евро является просто страховкой. Но я не могу удержать тренера силой, если он хочет уйти. У Ди Франческо еще два года по контракту, и есть сумма для его расторжения. Нам нужно будет обсудить это с "Ромой", - цитирует Сквинзи Gazzetta dello Sport.