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Марко Ройс рискует пропустить пол года из-за очередной травмы
Нападающий дортмундской "Боруссии" Марко Ройс в финале Кубка Германии с "Айнтрахтом" Ф (2:1) был заменён после первого тайма из-за травмы правого колена.
Повреждение может быть серьёзно. Не исключён разрыв крестообразной связки, из-за чего Ройс может выбыть из строя на шесть месяцев, сообщает Bild.
Повреждение может быть серьёзно. Не исключён разрыв крестообразной связки, из-за чего Ройс может выбыть из строя на шесть месяцев, сообщает Bild.
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