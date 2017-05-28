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Марко Ройс рискует пропустить пол года из-за очередной травмы

Нападающий дортмундской "Боруссии" Марко Ройс в финале Кубка Германии с "Айнтрахтом" Ф (2:1) был заменён после первого тайма из-за травмы правого колена.

Повреждение может быть серьёзно. Не исключён разрыв крестообразной связки, из-за чего Ройс может выбыть из строя на шесть месяцев, сообщает Bild.
Теги: Ройс Боруссия Д
Сегодня, 14:09
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