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"Оренбург" - "СКА-Хабаровск": стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы "Оренбурга" и "СКА-Хабаровск" на ответный матч за право сыграть в РФПЛ в следующем сезоне.
"Оренбург": Руденко, Полуяхтов, Сиваков, Воробьёв, Парняков, Малых, Дюриш, Афонин, Георгиев, Попович, Ойеволе.
Запасные: Абакумов, Жунич, Шогенов, Бреев, Коронов, Драгун, Лобжанидзе.
"СКА-Хабаровск": Довбня, Димидко, Эдиев, Удалый, Черевко, Никифоров, Казанков, Корян, Лескано, Дедечко, Друзин.
"Оренбург": Руденко, Полуяхтов, Сиваков, Воробьёв, Парняков, Малых, Дюриш, Афонин, Георгиев, Попович, Ойеволе.
Запасные: Абакумов, Жунич, Шогенов, Бреев, Коронов, Драгун, Лобжанидзе.
"СКА-Хабаровск": Довбня, Димидко, Эдиев, Удалый, Черевко, Никифоров, Казанков, Корян, Лескано, Дедечко, Друзин.
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