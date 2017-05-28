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"Оренбург" - "СКА-Хабаровск": стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Оренбурга" и "СКА-Хабаровск" на ответный матч за право сыграть в РФПЛ в следующем сезоне.

"Оренбург": Руденко, Полуяхтов, Сиваков, Воробьёв, Парняков, Малых, Дюриш, Афонин, Георгиев, Попович, Ойеволе.

Запасные: Абакумов, Жунич, Шогенов, Бреев, Коронов, Драгун, Лобжанидзе.

"СКА-Хабаровск": Довбня, Димидко, Эдиев, Удалый, Черевко, Никифоров, Казанков, Корян, Лескано, Дедечко, Друзин.
Теги: Оренбург СКА-Хабаровск
Сегодня, 14:44
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