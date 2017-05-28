"Оренбург" - "СКА-Хабаровск": стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Оренбурга" и "СКА-Хабаровск" на ответный матч за право сыграть в РФПЛ в следующем сезоне.Руденко, Полуяхтов, Сиваков, Воробьёв, Парняков, Малых, Дюриш, Афонин, Георгиев, Попович, Ойеволе.Запасные: Абакумов, Жунич, Шогенов, Бреев, Коронов, Драгун, Лобжанидзе.Довбня, Димидко, Эдиев, Удалый, Черевко, Никифоров, Казанков, Корян, Лескано, Дедечко, Друзин.