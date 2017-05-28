Дальний Восток возвращается! СКА в серии пенальти переиграл "Оренбург"

Чемпионат России



Переходной плей-офф за право выступать в Премьер-лиге



Ответный матч



Оренбург 0-0 (по пенальти: 3:5) СКА-Хабаровск



Первый матч - 0-0



"Оренбург": Руденко, Полуяхтов, Сиваков, Воробьёв (Коронов, 115), Парняков, Малых, Дюриш (Шогенов, 85), Афонин, Георгиев, Попович (Лобжанидзе, 55), Ойеволе.



"СКА-Хабаровск": Довбня, Димидко, Эдиев, Удалый, Черевко (Астафьев, 69), Никифоров (Купчин, 98), Казанков, Корян, Лескано (Кобялко, 85), Дедечко, Друзин.



Предупреждения: Дюриш, 27, Ойеволе, 70, Афонин, 105, Малых, 109 - Димидко, 3, Казанков, 30, Никифоров, 93, Кобялко, 116. - 0-0Руденко, Полуяхтов, Сиваков, Воробьёв (Коронов, 115), Парняков, Малых, Дюриш (Шогенов, 85), Афонин, Георгиев, Попович (Лобжанидзе, 55), Ойеволе.Довбня, Димидко, Эдиев, Удалый, Черевко (Астафьев, 69), Никифоров (Купчин, 98), Казанков, Корян, Лескано (Кобялко, 85), Дедечко, Друзин.Дюриш, 27, Ойеволе, 70, Афонин, 105, Малых, 109 - Димидко, 3, Казанков, 30, Никифоров, 93, Кобялко, 116.

За 210 минут "газовики" и "армейцы" так и не выжали из себя ни одного гола, а единственный неточный удар в послематчевой "лотерее" стоил "Оренбургу" места в РФПЛ.рассказывает о том, как впервые с 2008 года представитель дальневосточного региона оказался среди элиты российского футбола.Гостевая нулевка в первом матче плей-офф – результат не самый оптимистичный. Однако конкретно у поклонников "Оренбурга" были основания считать, что все пока что складывается в пользу их любимцев.Дело в том, что в регулярном сезоне РФПЛ "газовики" гораздо лучше выглядели в родных стенах. Если дома они добыли шесть побед, то за пределами Южного Урала – всего лишь одну, причем над омоложенной и безнадежной "Томью".В то же время СКА в первом дивизионе на чужих полях достиг гораздо худших результатов, чем на своем стадионе: в Хабаровске "армейцы" и побеждали в два раза чаще (десять викторий против пяти), и проигрывали в два раза реже (три и шесть поражений соответственно). Кроме того, в истории противостояния соперников фактор домашнего поля всегда играл большую роль. Все это лишь усиливало фаворитский статус "Оренбурга".Сюрпризами в тактике команды решили нас не баловать, избрав именно тот способ ведения игры, который от них и ожидали: "Оренбург" владел территориальным преимуществом и старался быть агрессивным в атаке, СКА же очень много внимания уделял обороне, дорожил мячом и в большинстве случаев предпочитал надежность обострению.При этом первые полчаса встречи, полагаю, прошли так, как хотелось гостям. У хозяев практически ничего не получалось в их наступательных акциях, редчайшие выходы на ударные позиции ничем по-настоящему опасным не заканчивались, и трудно было понять, за счет чего "газовики" собираются взламывать хабаровскую оборону. "Армейцы" же к собственным воротам не прижимались, старались держать игру поближе к центральному кругу и вполне успешно с этой задачей справлялись.Лишь в двух эпизодах у поклонников дальневосточного коллектива наверняка екнуло сердце. Сначала Эдиев не очень удачно подставил ногу под прострел справа и едва не срезал мяч в свои ворота, а позднее было очень похоже на то, что прорывавшегося вдоль лицевой Дюриша сбили, но Александр Егоров вместо пенальти назначил угловой.И вдруг грянул гром! Один из лидеров СКА Руслан Корян, коего подопечным Поддубского очень не хватало в первом матче, получил немного свободы на подступах к чужой штрафной и нанес великолепнейший удар метров с двадцати. Руденко уже ничем не мог помочь "Оренбургу", но уральцев выручила перекладина.Этот эпизод как будто стал для подшефных Евдокимова катализатором – они поняли, что могут пропустить и оказаться в тяжелом положении, а потому резко нарастили свое давление и устроили настоящий штурм владения Довбни.И вот уже Черевко успевает броситься под выстрел Георгиева. А вот голкипер СКА тащит мяч после опаснейшего удара Воробьева. И тут же забирает его в ближнем углу, ликвидируя еще одну угрозу.Такого пресса хабаровчане не выдержали. На 38-й минуте Парняков получил мяч в штрафной соперника, Друзин попытался его выбить и попал по ногам Владимиру. На сей раз Егоров не сомневался и указал на "точку". Вот только радость оренбуржцев была преждевременной: Георгиев пробил близко к центру и на удобной для вратаря высоте, а Довбня, не став гадать, спокойно этот удар отразил.Завершился первый тайм хорошей атакой СКА с неточным выстрелом Никифорова мимо дальнего угла. Впрочем, Руденко ситуацию контролировал.Видимо, дальневосточников воодушевил подвиг их вратаря под конец первой половины игры, потому что вторую они начали очень активно и минут десять владели инициативой, даже создав весьма неплохой момент: Казанков на правом краю здорово ушел от оппонента, проник в штрафную "Оренбурга" вдоль лицевой и прострелил к ближнему углу вратарской, где Лескано едва не успел протолкнуть мяч в ворота.Впрочем, вскоре показалось, что все встает на свои места. "Газовики" вернули себе территориальное преимущество и вновь занялись осадой владений Довбни. Которому пришлось отбивать не самый опасный, но довольно неприятный удар Лобжанидзе (Евдокимов бросил его в бой в начале второго тайма вместо Поповича) после комбинации, разыгранной Воробьевым и Георгиевым. Получил свой шанс и Дюриш, коего оставили свободным у линии штрафной, однако выстрел словака оказался очень неточным.У СКА на этом отрезке совершенно не выходила контригра. Но подопечные Поддубского, как выяснилось, не планировали сидеть исключительно в обороне, и спустя некоторое время сумели вновь перевести игру поближе к оренбургской крепости. Правда, остроты в их действиях от этого не прибавилось.И все-таки последний отрезок основного времени прошел в непрерывном наступлении хозяев. Другое дело, что и они выжимали из себя опасные моменты с трудом и по капельке. Скажем, Ойеволе после подачи углового и скидки партнера головой пробил над перекладиной, а у ворвавшегося в зону правого инсайда Малых в последний момент сняли мяч с ноги.В общем, 180-ти с хвостиком минут командам так и не хватило, дабы хоть раз поразить ворота друг друга, и на седьмой год проведения стыков РФПЛ-ФНЛ впервые (!!!) был назначен овертайм.Ничего нового первый экстратайм нам не подарил. Все то же преимущество хозяев и все такое же непонимание с их стороны, как воплотить его во что-нибудь осязаемое. Георгиев очень хотел второй пенальти, когда мяч угодил в руку "армейцу", катившемуся в подкате, но сейчас арбитры очень редко назначают одиннадцатиметровые в таких ситуациях.СКА пытался контратаковать, однако именно что пытался. Вспомнить можно только неточный удар Астафьева в ближний угол.В общем, самым интересным в первой пятнадцатиминутке стала кровь, хлынувшая из носа Димидко, который ему разбил Лобжанидзе. Егоров этот момент проглядел, а вполне мог бы наказать Элгуя "горчичником".Во втором тайме допвремени было уже поинтереснее. Оборона Хабаровска явно устала и начала упускать футболистов соперника в собственной штрафной. Воспользоваться этим могли Лобжанидзе и вышедший на замену Шогенов, но первый с линии вратарской головой пробил чуть выше ворот, второй же метров с десяти выстрелил в небеса. А как не забил Парняков, не понял, думаю, и он сам. Довбня после дальнего удара Афонина отбил мяч прямо перед собой, Владимиру оставалось из пределов вратарской переправить мяч в ворота, а он пробил куда-то в другую сторону...Как вы догадались, финальный свисток Александра Егорова возвестил о том, что в переходных матчах высшего и первого дивизионов в первый раз будет пробита серия послематчевых пенальти.Первые два удара игроки обеих команд исполнили практически без шансов для голкипер. А затем случился переломный момент. Сначала Руденко едва не отразил выстрел, Удалого, после чего Довбня, ставший главный героем поединка, не позволил забить Малых. Этот промах так и остался единственным в серии. Сиваков сохранил для хозяев надежду, но лидер "армейцев" Корян точным ударом в левый угол подарил Хабаровску дебют в Премьер-лиге и отправил "Оренбург" обратно в ФНЛ.Так Алексей Поддубский, всего лишь 1 мая став исполняющим обязанности наставника СКА, меньше чем за месяц отбросил приставку "и.о." и получил возможность поработать на элитном уровне. А почти пятилетняя карьера Роберта Евдокимова на Южном Урале, возможно, завершена.