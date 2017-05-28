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Дальний Восток возвращается! СКА в серии пенальти переиграл "Оренбург"
За 210 минут "газовики" и "армейцы" так и не выжали из себя ни одного гола, а единственный неточный удар в послематчевой "лотерее" стоил "Оренбургу" места в РФПЛ. Rusfootball.info рассказывает о том, как впервые с 2008 года представитель дальневосточного региона оказался среди элиты российского футбола.
Родные стены помогут?
Гостевая нулевка в первом матче плей-офф – результат не самый оптимистичный. Однако конкретно у поклонников "Оренбурга" были основания считать, что все пока что складывается в пользу их любимцев.
Дело в том, что в регулярном сезоне РФПЛ "газовики" гораздо лучше выглядели в родных стенах. Если дома они добыли шесть побед, то за пределами Южного Урала – всего лишь одну, причем над омоложенной и безнадежной "Томью".
В то же время СКА в первом дивизионе на чужих полях достиг гораздо худших результатов, чем на своем стадионе: в Хабаровске "армейцы" и побеждали в два раза чаще (десять викторий против пяти), и проигрывали в два раза реже (три и шесть поражений соответственно). Кроме того, в истории противостояния соперников фактор домашнего поля всегда играл большую роль. Все это лишь усиливало фаворитский статус "Оренбурга".
Скукота уральская
Сюрпризами в тактике команды решили нас не баловать, избрав именно тот способ ведения игры, который от них и ожидали: "Оренбург" владел территориальным преимуществом и старался быть агрессивным в атаке, СКА же очень много внимания уделял обороне, дорожил мячом и в большинстве случаев предпочитал надежность обострению.
При этом первые полчаса встречи, полагаю, прошли так, как хотелось гостям. У хозяев практически ничего не получалось в их наступательных акциях, редчайшие выходы на ударные позиции ничем по-настоящему опасным не заканчивались, и трудно было понять, за счет чего "газовики" собираются взламывать хабаровскую оборону. "Армейцы" же к собственным воротам не прижимались, старались держать игру поближе к центральному кругу и вполне успешно с этой задачей справлялись.
Лишь в двух эпизодах у поклонников дальневосточного коллектива наверняка екнуло сердце. Сначала Эдиев не очень удачно подставил ногу под прострел справа и едва не срезал мяч в свои ворота, а позднее было очень похоже на то, что прорывавшегося вдоль лицевой Дюриша сбили, но Александр Егоров вместо пенальти назначил угловой.
Когда Георгиев – не во благо
И вдруг грянул гром! Один из лидеров СКА Руслан Корян, коего подопечным Поддубского очень не хватало в первом матче, получил немного свободы на подступах к чужой штрафной и нанес великолепнейший удар метров с двадцати. Руденко уже ничем не мог помочь "Оренбургу", но уральцев выручила перекладина.
Этот эпизод как будто стал для подшефных Евдокимова катализатором – они поняли, что могут пропустить и оказаться в тяжелом положении, а потому резко нарастили свое давление и устроили настоящий штурм владения Довбни.
И вот уже Черевко успевает броситься под выстрел Георгиева. А вот голкипер СКА тащит мяч после опаснейшего удара Воробьева. И тут же забирает его в ближнем углу, ликвидируя еще одну угрозу.
Такого пресса хабаровчане не выдержали. На 38-й минуте Парняков получил мяч в штрафной соперника, Друзин попытался его выбить и попал по ногам Владимиру. На сей раз Егоров не сомневался и указал на "точку". Вот только радость оренбуржцев была преждевременной: Георгиев пробил близко к центру и на удобной для вратаря высоте, а Довбня, не став гадать, спокойно этот удар отразил.
Завершился первый тайм хорошей атакой СКА с неточным выстрелом Никифорова мимо дальнего угла. Впрочем, Руденко ситуацию контролировал.
Переменное движение
Видимо, дальневосточников воодушевил подвиг их вратаря под конец первой половины игры, потому что вторую они начали очень активно и минут десять владели инициативой, даже создав весьма неплохой момент: Казанков на правом краю здорово ушел от оппонента, проник в штрафную "Оренбурга" вдоль лицевой и прострелил к ближнему углу вратарской, где Лескано едва не успел протолкнуть мяч в ворота.
Впрочем, вскоре показалось, что все встает на свои места. "Газовики" вернули себе территориальное преимущество и вновь занялись осадой владений Довбни. Которому пришлось отбивать не самый опасный, но довольно неприятный удар Лобжанидзе (Евдокимов бросил его в бой в начале второго тайма вместо Поповича) после комбинации, разыгранной Воробьевым и Георгиевым. Получил свой шанс и Дюриш, коего оставили свободным у линии штрафной, однако выстрел словака оказался очень неточным.
У СКА на этом отрезке совершенно не выходила контригра. Но подопечные Поддубского, как выяснилось, не планировали сидеть исключительно в обороне, и спустя некоторое время сумели вновь перевести игру поближе к оренбургской крепости. Правда, остроты в их действиях от этого не прибавилось.
И все-таки последний отрезок основного времени прошел в непрерывном наступлении хозяев. Другое дело, что и они выжимали из себя опасные моменты с трудом и по капельке. Скажем, Ойеволе после подачи углового и скидки партнера головой пробил над перекладиной, а у ворвавшегося в зону правого инсайда Малых в последний момент сняли мяч с ноги.
В общем, 180-ти с хвостиком минут командам так и не хватило, дабы хоть раз поразить ворота друг друга, и на седьмой год проведения стыков РФПЛ-ФНЛ впервые (!!!) был назначен овертайм.
Засуха до конца
Ничего нового первый экстратайм нам не подарил. Все то же преимущество хозяев и все такое же непонимание с их стороны, как воплотить его во что-нибудь осязаемое. Георгиев очень хотел второй пенальти, когда мяч угодил в руку "армейцу", катившемуся в подкате, но сейчас арбитры очень редко назначают одиннадцатиметровые в таких ситуациях.
СКА пытался контратаковать, однако именно что пытался. Вспомнить можно только неточный удар Астафьева в ближний угол.
В общем, самым интересным в первой пятнадцатиминутке стала кровь, хлынувшая из носа Димидко, который ему разбил Лобжанидзе. Егоров этот момент проглядел, а вполне мог бы наказать Элгуя "горчичником".
Во втором тайме допвремени было уже поинтереснее. Оборона Хабаровска явно устала и начала упускать футболистов соперника в собственной штрафной. Воспользоваться этим могли Лобжанидзе и вышедший на замену Шогенов, но первый с линии вратарской головой пробил чуть выше ворот, второй же метров с десяти выстрелил в небеса. А как не забил Парняков, не понял, думаю, и он сам. Довбня после дальнего удара Афонина отбил мяч прямо перед собой, Владимиру оставалось из пределов вратарской переправить мяч в ворота, а он пробил куда-то в другую сторону...
Как вы догадались, финальный свисток Александра Егорова возвестил о том, что в переходных матчах высшего и первого дивизионов в первый раз будет пробита серия послематчевых пенальти.
Довбня вытаскивает счастливый билет
Первые два удара игроки обеих команд исполнили практически без шансов для голкипер. А затем случился переломный момент. Сначала Руденко едва не отразил выстрел, Удалого, после чего Довбня, ставший главный героем поединка, не позволил забить Малых. Этот промах так и остался единственным в серии. Сиваков сохранил для хозяев надежду, но лидер "армейцев" Корян точным ударом в левый угол подарил Хабаровску дебют в Премьер-лиге и отправил "Оренбург" обратно в ФНЛ.
Так Алексей Поддубский, всего лишь 1 мая став исполняющим обязанности наставника СКА, меньше чем за месяц отбросил приставку "и.о." и получил возможность поработать на элитном уровне. А почти пятилетняя карьера Роберта Евдокимова на Южном Урале, возможно, завершена.
На 39-й минуте Георгиев не реализовал пенальти (вратарь).
Сергей Янков, Rusfootball.info
Родные стены помогут?
Гостевая нулевка в первом матче плей-офф – результат не самый оптимистичный. Однако конкретно у поклонников "Оренбурга" были основания считать, что все пока что складывается в пользу их любимцев.
Дело в том, что в регулярном сезоне РФПЛ "газовики" гораздо лучше выглядели в родных стенах. Если дома они добыли шесть побед, то за пределами Южного Урала – всего лишь одну, причем над омоложенной и безнадежной "Томью".
В то же время СКА в первом дивизионе на чужих полях достиг гораздо худших результатов, чем на своем стадионе: в Хабаровске "армейцы" и побеждали в два раза чаще (десять викторий против пяти), и проигрывали в два раза реже (три и шесть поражений соответственно). Кроме того, в истории противостояния соперников фактор домашнего поля всегда играл большую роль. Все это лишь усиливало фаворитский статус "Оренбурга".
Скукота уральская
Сюрпризами в тактике команды решили нас не баловать, избрав именно тот способ ведения игры, который от них и ожидали: "Оренбург" владел территориальным преимуществом и старался быть агрессивным в атаке, СКА же очень много внимания уделял обороне, дорожил мячом и в большинстве случаев предпочитал надежность обострению.
При этом первые полчаса встречи, полагаю, прошли так, как хотелось гостям. У хозяев практически ничего не получалось в их наступательных акциях, редчайшие выходы на ударные позиции ничем по-настоящему опасным не заканчивались, и трудно было понять, за счет чего "газовики" собираются взламывать хабаровскую оборону. "Армейцы" же к собственным воротам не прижимались, старались держать игру поближе к центральному кругу и вполне успешно с этой задачей справлялись.
Лишь в двух эпизодах у поклонников дальневосточного коллектива наверняка екнуло сердце. Сначала Эдиев не очень удачно подставил ногу под прострел справа и едва не срезал мяч в свои ворота, а позднее было очень похоже на то, что прорывавшегося вдоль лицевой Дюриша сбили, но Александр Егоров вместо пенальти назначил угловой.
Когда Георгиев – не во благо
И вдруг грянул гром! Один из лидеров СКА Руслан Корян, коего подопечным Поддубского очень не хватало в первом матче, получил немного свободы на подступах к чужой штрафной и нанес великолепнейший удар метров с двадцати. Руденко уже ничем не мог помочь "Оренбургу", но уральцев выручила перекладина.
Этот эпизод как будто стал для подшефных Евдокимова катализатором – они поняли, что могут пропустить и оказаться в тяжелом положении, а потому резко нарастили свое давление и устроили настоящий штурм владения Довбни.
И вот уже Черевко успевает броситься под выстрел Георгиева. А вот голкипер СКА тащит мяч после опаснейшего удара Воробьева. И тут же забирает его в ближнем углу, ликвидируя еще одну угрозу.
Такого пресса хабаровчане не выдержали. На 38-й минуте Парняков получил мяч в штрафной соперника, Друзин попытался его выбить и попал по ногам Владимиру. На сей раз Егоров не сомневался и указал на "точку". Вот только радость оренбуржцев была преждевременной: Георгиев пробил близко к центру и на удобной для вратаря высоте, а Довбня, не став гадать, спокойно этот удар отразил.
Завершился первый тайм хорошей атакой СКА с неточным выстрелом Никифорова мимо дальнего угла. Впрочем, Руденко ситуацию контролировал.
Переменное движение
Видимо, дальневосточников воодушевил подвиг их вратаря под конец первой половины игры, потому что вторую они начали очень активно и минут десять владели инициативой, даже создав весьма неплохой момент: Казанков на правом краю здорово ушел от оппонента, проник в штрафную "Оренбурга" вдоль лицевой и прострелил к ближнему углу вратарской, где Лескано едва не успел протолкнуть мяч в ворота.
Впрочем, вскоре показалось, что все встает на свои места. "Газовики" вернули себе территориальное преимущество и вновь занялись осадой владений Довбни. Которому пришлось отбивать не самый опасный, но довольно неприятный удар Лобжанидзе (Евдокимов бросил его в бой в начале второго тайма вместо Поповича) после комбинации, разыгранной Воробьевым и Георгиевым. Получил свой шанс и Дюриш, коего оставили свободным у линии штрафной, однако выстрел словака оказался очень неточным.
У СКА на этом отрезке совершенно не выходила контригра. Но подопечные Поддубского, как выяснилось, не планировали сидеть исключительно в обороне, и спустя некоторое время сумели вновь перевести игру поближе к оренбургской крепости. Правда, остроты в их действиях от этого не прибавилось.
И все-таки последний отрезок основного времени прошел в непрерывном наступлении хозяев. Другое дело, что и они выжимали из себя опасные моменты с трудом и по капельке. Скажем, Ойеволе после подачи углового и скидки партнера головой пробил над перекладиной, а у ворвавшегося в зону правого инсайда Малых в последний момент сняли мяч с ноги.
В общем, 180-ти с хвостиком минут командам так и не хватило, дабы хоть раз поразить ворота друг друга, и на седьмой год проведения стыков РФПЛ-ФНЛ впервые (!!!) был назначен овертайм.
Засуха до конца
Ничего нового первый экстратайм нам не подарил. Все то же преимущество хозяев и все такое же непонимание с их стороны, как воплотить его во что-нибудь осязаемое. Георгиев очень хотел второй пенальти, когда мяч угодил в руку "армейцу", катившемуся в подкате, но сейчас арбитры очень редко назначают одиннадцатиметровые в таких ситуациях.
СКА пытался контратаковать, однако именно что пытался. Вспомнить можно только неточный удар Астафьева в ближний угол.
В общем, самым интересным в первой пятнадцатиминутке стала кровь, хлынувшая из носа Димидко, который ему разбил Лобжанидзе. Егоров этот момент проглядел, а вполне мог бы наказать Элгуя "горчичником".
Во втором тайме допвремени было уже поинтереснее. Оборона Хабаровска явно устала и начала упускать футболистов соперника в собственной штрафной. Воспользоваться этим могли Лобжанидзе и вышедший на замену Шогенов, но первый с линии вратарской головой пробил чуть выше ворот, второй же метров с десяти выстрелил в небеса. А как не забил Парняков, не понял, думаю, и он сам. Довбня после дальнего удара Афонина отбил мяч прямо перед собой, Владимиру оставалось из пределов вратарской переправить мяч в ворота, а он пробил куда-то в другую сторону...
Как вы догадались, финальный свисток Александра Егорова возвестил о том, что в переходных матчах высшего и первого дивизионов в первый раз будет пробита серия послематчевых пенальти.
Довбня вытаскивает счастливый билет
Первые два удара игроки обеих команд исполнили практически без шансов для голкипер. А затем случился переломный момент. Сначала Руденко едва не отразил выстрел, Удалого, после чего Довбня, ставший главный героем поединка, не позволил забить Малых. Этот промах так и остался единственным в серии. Сиваков сохранил для хозяев надежду, но лидер "армейцев" Корян точным ударом в левый угол подарил Хабаровску дебют в Премьер-лиге и отправил "Оренбург" обратно в ФНЛ.
Так Алексей Поддубский, всего лишь 1 мая став исполняющим обязанности наставника СКА, меньше чем за месяц отбросил приставку "и.о." и получил возможность поработать на элитном уровне. А почти пятилетняя карьера Роберта Евдокимова на Южном Урале, возможно, завершена.
Чемпионат России
Переходной плей-офф за право выступать в Премьер-лиге
Ответный матч
Оренбург 0-0 (по пенальти: 3:5) СКА-Хабаровск
Первый матч - 0-0
"Оренбург": Руденко, Полуяхтов, Сиваков, Воробьёв (Коронов, 115), Парняков, Малых, Дюриш (Шогенов, 85), Афонин, Георгиев, Попович (Лобжанидзе, 55), Ойеволе.
"СКА-Хабаровск": Довбня, Димидко, Эдиев, Удалый, Черевко (Астафьев, 69), Никифоров (Купчин, 98), Казанков, Корян, Лескано (Кобялко, 85), Дедечко, Друзин.
Предупреждения: Дюриш, 27, Ойеволе, 70, Афонин, 105, Малых, 109 - Димидко, 3, Казанков, 30, Никифоров, 93, Кобялко, 116.
Переходной плей-офф за право выступать в Премьер-лиге
Ответный матч
Оренбург 0-0 (по пенальти: 3:5) СКА-Хабаровск
Первый матч - 0-0
"Оренбург": Руденко, Полуяхтов, Сиваков, Воробьёв (Коронов, 115), Парняков, Малых, Дюриш (Шогенов, 85), Афонин, Георгиев, Попович (Лобжанидзе, 55), Ойеволе.
"СКА-Хабаровск": Довбня, Димидко, Эдиев, Удалый, Черевко (Астафьев, 69), Никифоров (Купчин, 98), Казанков, Корян, Лескано (Кобялко, 85), Дедечко, Друзин.
Предупреждения: Дюриш, 27, Ойеволе, 70, Афонин, 105, Малых, 109 - Димидко, 3, Казанков, 30, Никифоров, 93, Кобялко, 116.
На 39-й минуте Георгиев не реализовал пенальти (вратарь).
Сергей Янков, Rusfootball.info
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