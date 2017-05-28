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Харис Сеферович перейдет в "Бенфику"

Нападающий франкфуртского "Айнтрахта" Харис Сеферович станет игроком "Бенфики", сообщает Kicker.

Швейцарский форвард не стал продлевать контракт с немецким клубом. Летом Сеферович бесплатно перейдёт в новую команду.
Теги: Айнтрахт Бенфика Трансферы
Сегодня, 18:18
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