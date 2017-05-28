Не было бы счастья, да несчастье помогло. Шевченко оставляет "Арсенал" в РФПЛ, а "Енисей" в ФНЛ

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"Арсенал" – "Енисей" 1:0 (первый матч 1:2) Чемпионат РоссииПереходные матчи

Гол: Шевченко, 29'

Нападающий тульского "Арсенала" Игорь Шевченко начал ответный матч против "Енисея" на скамейке запасных, но уже на восьмой минуте из-за травмы Максимова вступил в игру и вскоре забил гол, который позволил его команде остаться в Премьер-Лиге.рассказывает о встрече в Туле.Габулов, Комбаров, Григалава, Беляев, Денисов, Александров, Боурчану, Горбатенко, Думбия, Максимов (Шевченко, 8' (Берхамов, 88')), Расич (Власов, 78')Опарин, Чичерин, Васильев, Чернов, Кичин, Иванов (Козлов, 67'), Ланин, Алиев, Семакин, Камеш (Саркисов, 52'), Самодин (Малоян, 80')Думбия, 62', Шевченко, 81', Комбаров, 84', Габулов, 90+3' - Ланин, 28', Козлов, 85'День решающих матчей за право сыграть в следующем сезоне в Премьер-Лиги продолжился в Туле. Чуть ранее сильнейший дивизион нашей страны пополнил "СКА-Хабаровск", и вслед за этим событием предстояло выяснить, обогатится ли география российского чемпионата славным сибирским городом Красноярск или нет. Победитель "Битвы экстрасенсов" Свами Даши предсказал, что "Енисей" ждет повышение в классе, но, например, букмекеры продолжали считать, что шансы "Арсенала" остаться в элите несколько выше.Результат первой встречи, конечно, был в пользу подопечных Тихонова. Победа, добытая в самой концовке, не только придала отличных эмоций, но и позволила им быть согласными на ничью в сегодняшней игре. Впрочем, известен факт, что забитый на выезде гол значительно повышает шансы проигравшей команды на итоговый успех. В этой связи совсем не казалось, что поражение в Красноярске сильно ударило по "тулякам". К тому же мы помнили, что в домашних матчах этой весной "Арсенал" играет очень неплохо - проиграл только "Локомотиву" и обыграл свежеиспеченного чемпиона.Во многом хорошие результаты на своем поле связаны с отличной поддержкой местных любителей футбола. К тульским болельщикам не может быть никаких вопросов - даже сегодня они сделали добротный перфоманс, выложив на центральных секторах узор в виде кардиограммы и баннер с надписью "Не доведите до инфаркта". На мой скромный вкус, вполне крутая затея. Впрочем, первая половина первого тайма не совсем соответствовала бодрому биению сердца.Самым заметным ее событием стала серьезная травма Максимова, который после столкновения с Семакиным покинул поле на носилках. Заменил одного из лидеров команды Шевченко, но ни ему, ни его партнерам достаточно долгое время не удавалось всерьез подойти к воротам соперника. А ведь счет, казалось бы, невероятно мотивировал хозяев идти вперед. В ситуации, когда с игры мало что получается создать, обычно помогают стандартные положения.Именно после одного из них "Арсенал" вышел вперед. Ланин в нескольких метрах от своей штрафной свалил Григалаву, опытнейший Кирилл Комбаров пробил в перекладину, а подоспевший на добивание Шевченко грамотно отправил мяч точно в пустой угол ворот. Можно сказать, не было бы счастья, да несчастье помогло, ведь автор гола не появился бы на поле, если бы не травма Максимова. При этом, конечно, важно отметить старательность Шевченко, который на протяжении всего первого тайма активно искал возможность забить.Само собой, счет 1:0 уже устраивал хозяев, и никто не удивился, что они попытались замедлить темп игры и слегка сели к своим воротам. "Енисей", до этого толком не атаковавший, наоборот, предпринял меры по усилению мощи своих наступлений. Конечно, это стоило бы сделать практически сразу после пропущенного гола, но хорошо для гостей, что хотя бы до перерыва они смогли создать первый опасный момент. Это Самодин оказался под острым углом 1 на 1 с Габуловым и заставил его отбить мяч на угловой. После его розыгрыша, кстати, Камеш мог забить прямым ударом, но вратарь вновь сыграл хорошо, вовремя сместившись к дальней штанге.Во втором тайме "красноярцы" продолжили с той же активностью, что и в концовке первого, но "Арсенал" грамотно оборонялся. Разве что на исходе часа игры хозяева позволили Иванову остаться одному метрах в 12 до ворот, но и в такой ситуации Григалава успел прибежать и накрыть удар соперника. Можно отметить, что "Енисей" в какой-то момент имел основания пожаловаться на действия арбитра - в нескольких подряд эпизодах Сельдяков принимал решения не в его пользу, но никак не скажешь, что они существенным образом влияли на игру.Тем более что ближе к концу матча судья улучшил качество своей работы, и все внимание было приковано не к нему, а к событиям на поле. А они, прямо скажем, были вполне занимательными. Спустя 27 минут после начала второго тайма Габулов впервые по-настоящему вступил в игру. После прострела с фланга Беляев срезал мяч в свои ворота, и вратарю "Арсенала" пришлось проявить удивительную ловкость, чтобы спасти свою команду. Сразу после этого "туляки" могли удвоить свое преимущество, но Горбатенко, убежав в контратаку вместе с несколькими партнерами, не попал в створ с близкого расстояния.После молниеносного обмена опасными моментами градус борьбы на поле стал зашкаливать. В этой связи один за другим посыпались настоящие мужские стыки, а потому неудивительно, что все чаще футболисты оказывались на газоне, корчась от боли. Главный судья матча не оставался в стороне от этих событий и активно награждал желтыми карточками наиболее агрессивно настроенных нарушителей. "Арсенал" при этом продолжал грамотно держать оборону и достаточно уверенно довел дело до окончательной победы.Таким образом, тульский клуб сохранил прописку в Премьер-Лиге, одновременно с этим оставив "Енисей" в ФНЛ. На этом в сезоне 2016/2017 все. "Спартак" - чемпион; "Крылья", "Томь" и "Оренбург" отправляются в первый дивизион; "Динамо", "Тосно" и "СКА-Хабаровск" пополняют элиту российского футбола.