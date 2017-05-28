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"Рома" обыграла "Дженоа" в последнем матче Тотти
В матче 38-го тура чемпионата Италии "Рома" дома обыграла с "Дженоа" со счетом 3:2. Римский клуб сохранил второе место в турнирной таблице.
Встреча стала последней для легендарного форварда "Ромы" Франческо Тотти.
Чемпионат Италии
38 тур
"Рома" - "Дженоа" 3:2
Гол: Джеко, 10, Де Росси, 74, Перотти, 90 - Пеллегри, 3, Лазович, 79
"Рома": Щенсны, Рюдиге, Эмерсон (Руй, 16), Манолас, Фасио, Де Росси, Салах (Тотти, 54), Стротма, Найнгголан, Джеко, Эль-Шаарави (Перотти, 69)
"Дженоа": Ламанна, Джентилетти, Муньос, Бираски, Лазович, Лашальт, Кофи, Хильемарк (Катальди, 56), Велозу, Пеллегри (Нтчам, 69), Палладино (Нинкович, 50)
Предупреждения: Перотти, 90+2, Джеко, 90+5
"Сампдория" - "Наполи" 2:4
Гол: Квальярелла, 50, Альварес, 90 - Мертенс, 36, Инсинье, 43, Гамшик, 49, Кальехон, 65
"Сампдория": Пуджони, Шкриньяр, Берешиньски, Сильвестре, Реджини, Линетти, Торрейра (Паломбо, 66), Баррето (Альварес, 77), Фернандеш (Прат, 53), Шик, Квальярелла
"Наполи": Рейна, Гулам, Кирикеш, Хюсай, Кулибали, Жоржиньо (Диавара, 71), Зелиньски (Рог, 67), Гамшик (Джаккерини, 84), Мертенс, Инсинье, Кальехон
Предупреждения: Шкриньяр, 53
Встреча стала последней для легендарного форварда "Ромы" Франческо Тотти.
Чемпионат Италии
38 тур
"Рома" - "Дженоа" 3:2
Гол: Джеко, 10, Де Росси, 74, Перотти, 90 - Пеллегри, 3, Лазович, 79
"Рома": Щенсны, Рюдиге, Эмерсон (Руй, 16), Манолас, Фасио, Де Росси, Салах (Тотти, 54), Стротма, Найнгголан, Джеко, Эль-Шаарави (Перотти, 69)
"Дженоа": Ламанна, Джентилетти, Муньос, Бираски, Лазович, Лашальт, Кофи, Хильемарк (Катальди, 56), Велозу, Пеллегри (Нтчам, 69), Палладино (Нинкович, 50)
Предупреждения: Перотти, 90+2, Джеко, 90+5
"Сампдория" - "Наполи" 2:4
Гол: Квальярелла, 50, Альварес, 90 - Мертенс, 36, Инсинье, 43, Гамшик, 49, Кальехон, 65
"Сампдория": Пуджони, Шкриньяр, Берешиньски, Сильвестре, Реджини, Линетти, Торрейра (Паломбо, 66), Баррето (Альварес, 77), Фернандеш (Прат, 53), Шик, Квальярелла
"Наполи": Рейна, Гулам, Кирикеш, Хюсай, Кулибали, Жоржиньо (Диавара, 71), Зелиньски (Рог, 67), Гамшик (Джаккерини, 84), Мертенс, Инсинье, Кальехон
Предупреждения: Шкриньяр, 53
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