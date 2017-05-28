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"Рома" обыграла "Дженоа" в последнем матче Тотти

В матче 38-го тура чемпионата Италии "Рома" дома обыграла с "Дженоа" со счетом 3:2. Римский клуб сохранил второе место в турнирной таблице.

Встреча стала последней для легендарного форварда "Ромы" Франческо Тотти.

Чемпионат Италии

38 тур

"Рома" - "Дженоа" 3:2

Гол: Джеко, 10, Де Росси, 74, Перотти, 90 - Пеллегри, 3, Лазович, 79

"Рома": Щенсны, Рюдиге, Эмерсон (Руй, 16), Манолас, Фасио, Де Росси, Салах (Тотти, 54), Стротма, Найнгголан, Джеко, Эль-Шаарави (Перотти, 69)

"Дженоа": Ламанна, Джентилетти, Муньос, Бираски, Лазович, Лашальт, Кофи, Хильемарк (Катальди, 56), Велозу, Пеллегри (Нтчам, 69), Палладино (Нинкович, 50)

Предупреждения: Перотти, 90+2, Джеко, 90+5

"Сампдория" - "Наполи" 2:4

Гол: Квальярелла, 50, Альварес, 90 - Мертенс, 36, Инсинье, 43, Гамшик, 49, Кальехон, 65

"Сампдория": Пуджони, Шкриньяр, Берешиньски, Сильвестре, Реджини, Линетти, Торрейра (Паломбо, 66), Баррето (Альварес, 77), Фернандеш (Прат, 53), Шик, Квальярелла

"Наполи": Рейна, Гулам, Кирикеш, Хюсай, Кулибали, Жоржиньо (Диавара, 71), Зелиньски (Рог, 67), Гамшик (Джаккерини, 84), Мертенс, Инсинье, Кальехон

Предупреждения: Шкриньяр, 53
Теги: Рома Дженоа Наполи Сампдория
Сегодня, 21:16
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№1 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 22:10) #
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Болеет за:
«Спартак»
Черданцев такую пургу нес с выходом Тотти. Развлекал меня весь второй тайм..
Регистрация: 21.12.2010
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