"Рома" обыграла "Дженоа" в последнем матче Тотти

В матче 38-го тура чемпионата Италии "Рома" дома обыграла с "Дженоа" со счетом 3:2. Римский клуб сохранил второе место в турнирной таблице.Встреча стала последней для легендарного форварда "Ромы" Франческо Тотти.Чемпионат Италии38 турДжеко, 10, Де Росси, 74, Перотти, 90 - Пеллегри, 3, Лазович, 79"Рома": Щенсны, Рюдиге, Эмерсон (Руй, 16), Манолас, Фасио, Де Росси, Салах (Тотти, 54), Стротма, Найнгголан, Джеко, Эль-Шаарави (Перотти, 69)"Дженоа": Ламанна, Джентилетти, Муньос, Бираски, Лазович, Лашальт, Кофи, Хильемарк (Катальди, 56), Велозу, Пеллегри (Нтчам, 69), Палладино (Нинкович, 50)Предупреждения: Перотти, 90+2, Джеко, 90+5Квальярелла, 50, Альварес, 90 - Мертенс, 36, Инсинье, 43, Гамшик, 49, Кальехон, 65"Сампдория": Пуджони, Шкриньяр, Берешиньски, Сильвестре, Реджини, Линетти, Торрейра (Паломбо, 66), Баррето (Альварес, 77), Фернандеш (Прат, 53), Шик, Квальярелла"Наполи": Рейна, Гулам, Кирикеш, Хюсай, Кулибали, Жоржиньо (Диавара, 71), Зелиньски (Рог, 67), Гамшик (Джаккерини, 84), Мертенс, Инсинье, КальехонПредупреждения: Шкриньяр, 53