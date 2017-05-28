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"Локомотив" поздравил тульский "Арсенал" с сохранением места в РФПЛ

"Локомотив" поздравил тульский "Арсенал" с сохранением места в РФПЛ после победы по сумме двух матчей над красноярским "Енисеем".

"Арсенал", поздравляем! У вас всегда хорошо", - говорится в твиттере "железнодорожников".
Теги: Локомотив Арсенал Тула
Сегодня, 21:28
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(1)
№3 Написал: Чесайнаг (Сегодня, 22:25) #
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online

Странно как то всё это.Арсенал вот дома Локомотиву отдался
Что это может значит
Регистрация: 23.09.2016
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 21:55) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Игорь Казьмин
А по чему не СКА -ХАБАРОВСК, у ВАС с Тулой особенные отношения...очень интересно какие...

А никаких отношений, просто Локо в Туле всегда выигрывает.
Т.ч. чутка потролили.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Кубок России 16/17 у ФК Локомотив
Регистрация: 2.05.2014
№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 21:36) #
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А по чему не СКА -ХАБАРОВСК, у ВАС с Тулой особенные отношения...очень интересно какие...


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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