Андреа Страмаччони возглавил "Спарту"

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Эмерсон впервые вызван в сборную Италии
Эмерсон впервые вызван в сборную Италии
Вчера 22:39
Роберто Манчини подписался на инстаграм "Зенита" (11)
Роберто Манчини подписался на инстаграм "Зенита" (11)
Вчера 22:36
Сергей Передня: сегодня был не день "Оренбурга" (2)
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Вчера 22:35
Виктор Булатов покидает московское "Торпедо"
Виктор Булатов покидает московское "Торпедо"
Вчера 22:20
Дмитрий Ефремов: мы должны были обыгрывать "СКА-Хабаровск" (2)
Дмитрий Ефремов: мы должны были обыгрывать "СКА-Хабаровск" (2)
Вчера 22:06
"Интер" наказал Мариу и Барбозу за самовольный уход в раздевалку во время матча с "Лацио"
"Интер" наказал Мариу и Барбозу за самовольный уход в раздевалку во время матча с "Лацио"
Вчера 21:43
Артем Дзюба: нормальные спартачи заслужили чемпионство, а на этих жалких людей, сектантов не стоит обращать внимание (69)
Артем Дзюба: нормальные спартачи заслужили чемпионство, а на этих жалких людей, сектантов не стоит обращать внимание (69)
Вчера 21:23
Андрей Гордеев: у нас в РФПЛ появилась новая звездочка (1)
Андрей Гордеев: у нас в РФПЛ появилась новая звездочка (1)
Вчера 21:16
"Рома" обыграла "Дженоа" в последнем матче Тотти (3)
"Рома" обыграла "Дженоа" в последнем матче Тотти (3)
Вчера 21:08
Сергей Кирьяков: передаю большой привет Талалаеву, суперэксперту, который напророчил, что в Оренбурге всё ясно (9)
Сергей Кирьяков: передаю большой привет Талалаеву, суперэксперту, который напророчил, что в Оренбурге всё ясно (9)
Вчера 20:33
"Зенит" объявил об уходе Мирчи Луческу (99)
"Зенит" объявил об уходе Мирчи Луческу (99)
Вчера 20:30
Марио Фернандес успешно перенёс операцию (1)
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Вчера 20:18
Владислав Радимов: главный позор сезона? "Томь" (7)
Владислав Радимов: главный позор сезона? "Томь" (7)
Вчера 20:18
"Ротор-Волгоград" досрочно вышел в ФНЛ (3)
"Ротор-Волгоград" досрочно вышел в ФНЛ (3)
Вчера 20:01
Не было бы счастья, да несчастье помогло. Шевченко оставляет "Арсенал" в РФПЛ, а "Енисей" в ФНЛ (1)
Не было бы счастья, да несчастье помогло. Шевченко оставляет "Арсенал" в РФПЛ, а "Енисей" в ФНЛ (1)
Вчера 19:22
Василий Столыпин: "Оренбургу" где-то не хватило удачи (1)
Василий Столыпин: "Оренбургу" где-то не хватило удачи (1)
Вчера 19:00
"Зенит" собирается построить стадион в Санкт-Петербурге (71)
"Зенит" собирается построить стадион в Санкт-Петербурге (71)
Вчера 18:45
Роберто Манчини договорился с "Зенитом" о личном контракте (38)
Роберто Манчини договорился с "Зенитом" о личном контракте (38)
Вчера 18:18
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Харис Сеферович перейдет в "Бенфику"
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Илья Кутепов: становилось немного смешно, когда Луческу все чаще жаловался на судейство (23)
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СМИ: первые переговоры "Зенита" с Манчини прошли успешно (32)
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Яя Туре планирует продлить контракт с "Манчестер Сити" (1)
Яя Туре планирует продлить контракт с "Манчестер Сити" (1)
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Агент: Луческу намерен доработать контракт с "Зенитом" (25)
Агент: Луческу намерен доработать контракт с "Зенитом" (25)
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Павел Колобков: сейчас "Лужники" - суперсовременный стадион (8)
Павел Колобков: сейчас "Лужники" - суперсовременный стадион (8)
Андреа Страмаччони возглавил "Спарту"
Бывший главный тренер "Интера" Андреа Страмаччони возглавил "Спарту", сообщает официальный сайт пражского клуба.
Соглашение сторон рассчитано на два года. Последним местом работы итальянца был греческий "Панатинаикос".
Соглашение сторон рассчитано на два года. Последним местом работы итальянца был греческий "Панатинаикос".
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