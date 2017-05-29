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Андреа Страмаччони возглавил "Спарту"

Бывший главный тренер "Интера" Андреа Страмаччони возглавил "Спарту", сообщает официальный сайт пражского клуба.

Соглашение сторон рассчитано на два года. Последним местом работы итальянца был греческий "Панатинаикос".
Теги: Спарта
Сегодня, 02:26
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