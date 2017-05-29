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Валерий Газзаев: считаю, что Кокорина испортили и загубили тренеры

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился мнением о регрессе форварда «Зенита» Александра Кокорина.

"У Кокорина сейчас самый футбольный возраст, и, думаю, Александр сам должен прекрасно понимать, что к любым качествам нужно прикладывать невероятный труд. Никто не сомневается в его таланте, но без трудолюбия этот талант может завянуть. И то, что он сегодня не попал в сборную, – следствие блеклой игры, которую он показывал.

Хотя я считаю, что Кокорина испортили и загубили тренеры. Александр начинал карьеру как результативный и эффективный центральный нападающий. А дальше, к сожалению, его начали "засовывать" то налево, то направо, то в оттяжку. Игрока надо ставить на ту позицию, где он может раскрыться и проявлять свои индивидуальные качества, а не дыры им затыкать.

Безусловно, во многом Кокорин и сам виноват, но это потом уже все остальные события навалились как снежный ком и поспособствовали негативному результату. Так мы и теряем хорошего центрфорварда.

Мне обидно это видеть. Если вспомнить, как начинали Кокорин и Смолов – это была бы идеальная пара нападающих. Оба очень быстрые, подвижные, скоростные, забивные форварды современной формации", - цитирует Газзаева "СЭ".
Теги: Газзаев Кокорин
Сегодня, 08:30
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№3 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 08:41) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Даже не смешно... Кокорин - просто "ждун".
Регистрация: 6.12.2014
№2 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 08:38) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Согласен. Коко надо ставить на позицию центрфорварда.
А Дзю на лавку. И тогда Манчини станет тренеришкой уже через 5 туров smirk
Ждем.
Регистрация: 22.09.2007
№1 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 08:33) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Исходя из слов Газзаева, в данный момент источник всех бед Кокорина в Зените - Дзюба, занимающий его место на поле.
Регистрация: 20.03.2014
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