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Валерий Газзаев: считаю, что Кокорина испортили и загубили тренеры
Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился мнением о регрессе форварда «Зенита» Александра Кокорина.
"У Кокорина сейчас самый футбольный возраст, и, думаю, Александр сам должен прекрасно понимать, что к любым качествам нужно прикладывать невероятный труд. Никто не сомневается в его таланте, но без трудолюбия этот талант может завянуть. И то, что он сегодня не попал в сборную, – следствие блеклой игры, которую он показывал.
Хотя я считаю, что Кокорина испортили и загубили тренеры. Александр начинал карьеру как результативный и эффективный центральный нападающий. А дальше, к сожалению, его начали "засовывать" то налево, то направо, то в оттяжку. Игрока надо ставить на ту позицию, где он может раскрыться и проявлять свои индивидуальные качества, а не дыры им затыкать.
Безусловно, во многом Кокорин и сам виноват, но это потом уже все остальные события навалились как снежный ком и поспособствовали негативному результату. Так мы и теряем хорошего центрфорварда.
Мне обидно это видеть. Если вспомнить, как начинали Кокорин и Смолов – это была бы идеальная пара нападающих. Оба очень быстрые, подвижные, скоростные, забивные форварды современной формации", - цитирует Газзаева "СЭ".
"У Кокорина сейчас самый футбольный возраст, и, думаю, Александр сам должен прекрасно понимать, что к любым качествам нужно прикладывать невероятный труд. Никто не сомневается в его таланте, но без трудолюбия этот талант может завянуть. И то, что он сегодня не попал в сборную, – следствие блеклой игры, которую он показывал.
Хотя я считаю, что Кокорина испортили и загубили тренеры. Александр начинал карьеру как результативный и эффективный центральный нападающий. А дальше, к сожалению, его начали "засовывать" то налево, то направо, то в оттяжку. Игрока надо ставить на ту позицию, где он может раскрыться и проявлять свои индивидуальные качества, а не дыры им затыкать.
Безусловно, во многом Кокорин и сам виноват, но это потом уже все остальные события навалились как снежный ком и поспособствовали негативному результату. Так мы и теряем хорошего центрфорварда.
Мне обидно это видеть. Если вспомнить, как начинали Кокорин и Смолов – это была бы идеальная пара нападающих. Оба очень быстрые, подвижные, скоростные, забивные форварды современной формации", - цитирует Газзаева "СЭ".
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