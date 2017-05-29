BBC о "СКА-Хабаровск": вы готовы поехать за 9000 км, чтобы увидеть игру своей команды?

Британская телекорпорация BBC высказалась относительно выхода "СКА-Хабаровск" в российскую премьер-лигу."Как далеко вы готовы поехать, чтобы увидеть игру своей команды? Как насчет 5500 миль (около 9 тысяч километров – прим.)? Это в один конец. Знакомьтесь – "СКА-Хабаровск", - пишет BBC.