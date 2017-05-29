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BBC о "СКА-Хабаровск": вы готовы поехать за 9000 км, чтобы увидеть игру своей команды?

Британская телекорпорация BBC высказалась относительно выхода "СКА-Хабаровск" в российскую премьер-лигу.

"Как далеко вы готовы поехать, чтобы увидеть игру своей команды? Как насчет 5500 миль (около 9 тысяч километров – прим.)? Это в один конец. Знакомьтесь – "СКА-Хабаровск", - пишет BBC.
Теги: СКА-Хабаровск
Сегодня, 08:34
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№1 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 08:37) #
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Болеет за:
«Зенит»
Мда...это не смешно)


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011
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