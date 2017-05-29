Опрос:

Новости партнеров

Артем Дзюба: главная проблема сборной - абсолютное преобладание негатива, который просто угнетает

Нападающий сборной России Артем Дзюба вспомнил о провале команды на Евро-2016.

- Знаю, что вы были одним из тех футболистов, что пришли к Слуцкому после поражения от Уэльса. Продолжаете считать, что наш футбол – г..но?

- Такой фразы никто на самом деле не говорил. Да и вообще вся та история сильно раздута. На самом деле все было достаточно обыденно: братья Березуцкие сидели у тренера, Вася позвонил мне и пригласил зайти, еще сам пришел Смольников, которого угнетали допущенные оплошности. И мы в не таком уж и долгом разговоре признали, что все вместе обделались по полной программе. Нормальный рабочий диалог после вдрызг проигранного матча.

- Что нужно сделать, чтобы перестать обделываться?

- Ох, это долгая тема, боюсь не для данного интервью. И о детском футболе надо говорить, и о многих вещах во взрослом. Но главное, как мне кажется – об абсолютном преобладании негатива, который просто угнетает. Все у футболистов плохо, и зажрались они, и ничего не хотят, и номер на поле отбывают. В общем, просто то самое слово, что не произносилось в номере Слуцкого после Евро.

Нам бы, всем тем, кто имеет отношение к футболу, объединиться, чтобы вытащить себя за волосы из болота, понять, что игроки очень хотят выиграть, а если это не получается, то переживают даже больше болельщиков. Но нет – главное: потоптаться по футболистам, это же – самое сладкое.

Мы, конечно, ответственности с себя не снимаем. Понятно, что главное – результат, а все остальное – лирика. Но добиться результата на постоянной основе, не развернув ситуацию вокруг футбола на 180 градусов, в позитивное русло, будет крайне тяжело, если вообще возможно, - цитирует Дзюбу официальный сайт РФС.
Теги: Дзюба Сборная России
Сегодня, 08:50
Напечатать
17
(2)
№17 Написал: safonas (Сегодня, 10:44) #
  • 0
  •  (0)

вот оно что, оказывается все это время были виноваты болельщики! бинго!


--------------------
мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№16 Написал: СМЭУ СССР (Сегодня, 10:41) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Сибирячок
придурок. из-за тебя негатив.


joy Во пацан тролит.
Регистрация: 31.07.2015
№15 Написал: vanapupkin Россия (Сегодня, 10:40) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Я всегда думал что главная проблема сборной это кривые футболеры
Регистрация: 6.05.2016
№14 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 10:37) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
красиво заливает.
всё-всё! мажу на щёки цвета флага РФ, беру рос.флаг в одну руку, в другую полторашку бочкарева, и начинаю верить из последних сил


--------------------
Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№13 Написал: Tofik Москва (Сегодня, 10:27) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Иксперт, однака.... ну-ну.


--------------------
Все ИМХО
Регистрация: 15.08.2007
№12 Написал: Close M. city (Сегодня, 10:21) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
С тобой-то уж точно будет сложно добиваться результата на постоянной основе.


--------------------
22\13
Регистрация: 25.01.2006
№11 Написал: casabl (Сегодня, 09:57) #
  • +4
  •  (4)

Дзюба, не изи, просто играйте так, как играл Стрельцов. Вы не в детском садике, это взрослые игры. А то, нас не любят, сопли...


--------------------
Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015
№10 Написал: Lord Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 09:53) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Саня1589
вот тут пишут про академии...
у зенита годная академия, у спартака, у динамо вполне себе...
дело не в академиях, а в том, что в основу больших команд все ровно берут блатных, как бы ты не играл, да и в академии берут далеко не бедных...

А должны брать не блатных, а кто талантлив. Должны быть на обеспечении государства или клуба. Клуб должен первым быть заинтересован взять талант и его развивать под свои нужды, а не покупать его уже наструганного не в ту сторону. Родители в 90% случаях такого сами не потянут. Амуниция, мячи, индивидуальные занятия, выезды на сборы за границу. Вот поэтомуталантливые и уходят, остается один блатняк. Сам ходил в академию узнавать что да как, сын вот первый класс закончил любит в футбол бегать. Мягко говоря офигел от цен и главное от того что можно о работе забыть, так как все занятия будни, днем, да еще и довозить нужно. Ну и кто это потянет из обычных людей?
Регистрация: 11.07.2006
№9 Написал: Саня1589 (Сегодня, 09:43) #
  • 0
  •  (0)

вот тут пишут про академии...
у зенита годная академия, у спартака, у динамо вполне себе...
дело не в академиях, а в том, что в основу больших команд все ровно берут блатных, как бы ты не играл, да и в академии берут далеко не бедных...
Регистрация: 27.01.2017
№8 Написал: Lord Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 09:32) #
  • +9
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Смотрел видео по телеку об академии Краснодара. Если бы таких академий было штук 10 хотя бы по всей Стране то другое дело бы было. Пока в футбол как и 5-7 лет назад попадают только блатные, а не кто реально талантлив. Еще я увидел в ребятах молодых огонь в глазах и желание развиваться. Ничего такого в наших Сборниках нет, за редким исключением. Роналдо и тот не считает что все умеет на поле и постоянно тренирует что то новое. А наши умельцы возомнили себя супер игроками, которым должны платить за все, в том числе и за то что на поле обделываются. И за что Вас любить, за то что год за годом на поле хренью занимаетесь, или за то что не можете как в любительской лиге играть с огнем в глазах, пусть и проиграть, но стараться? Тогда все можно простить, если видишь что стараются, пусть и мастерства не хватает и ошибки допускают. А пока получайте то что заслужили и не плачьтесь что все вокруг козлы, а Вы все ради победы делаете...
Регистрация: 11.07.2006
№7 Написал: Realist2000 (Сегодня, 09:11) #
  • +6
  •  (8)

Главная проблема - это такие,как ты.И,к сожалению,ничего пока не меняется.
Регистрация: 20.03.2017
№6 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 09:10) #
  • +8
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Надо сделать так ,что бы вы зарабатывали деньги ,а не получали без труда.
Регистрация: 20.03.2014
№5 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 09:05) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
За те деньги что ты и все остальные получают, вы должны выйти и умереть на поле. Будьте хоть раз мужиками, заставьте себя уважать в футболе.
Регистрация: 2.08.2010
№4 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 09:02) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Опять болельщики виноваты? Не помню ни одного матча сборной, где болельщики сидели бы с негативными лицами на трибунах. Только толку? Позитив болельщиков вам ноги выпрямит? Позитив болельщиков заставит вас бегать и пахать? Или ваше собственное достоинство и спортивная злость зависят от позитива болельщиков?
Регистрация: 23.03.2016
№3 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 08:59) #
  • +7
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
.может надо очень любить футбол, а не себя в футболе..все хотят исполнять на рояле...а таскать рояль?

..горе от ума... и что делать?..читайте книги про фУТБОЛ и дисциплину на поле...тогда и страна будет делать мерседесы,, а не жигули..
Регистрация: 6.09.2013
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 08:57) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Сибирь»
придурок. из-за тебя негатив.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 08:55) #
  • +8
  •  (12)
online

Забавно. Оп давай давай обвиняет людей, которые ждут от них хоть какого-то результата.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.