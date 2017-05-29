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Игорь Акинфеев получил награду "Вратарь года"

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев стал лучшим в России среди игроков своего амплуа по версии журнала "Огонек".

Капитан сборной России, который в прошедшем розыгрыше РФПЛ провел 18 сухих матчей, получит приз имени Льва Яшина от журнала "Огонек" в рекордный 9-й раз, информирует официальный сайт издания.

Эксперты поставили Акинфеева на первое место, а в голосовании болельщиков вратарь уступил Сослану Джанаеву из "Ростова".
Теги: Акинфеев
Сегодня, 08:57
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№3 Написал: Tofik Москва (Сегодня, 10:25) #
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Болеет за:
«Спартак»
Он эту награду в прошешем сезоне пять раз получил. От Глушителя чуть не от середины поля, от Зе - аж две штуки и каких! От Луиса с вишенкой на торте - между ног. И от Васина... э-э-э, в смысле снова от Глушителя.

Поздравляем! )))))))))

Ну если по существу, то кипер он действительно заслуженный, как бы кто к нему не относился. Дали награду и дали. Не худший вариант. Хотя в этом году и не бесспорный.


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Все ИМХО
Регистрация: 15.08.2007
№2 Написал: Саня1589 (Сегодня, 09:44) #
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цска действительно мало прпустил...
Регистрация: 27.01.2017
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 08:59) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Какого года? Если прошлого, то однозначно Джанаев.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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