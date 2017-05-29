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Владимир Габулов: слава богу, "Арсенал" справился!

Вратарь тульского "Арсенала" Владимир Габулов после победы над "Енисеем" (1:0) остался доволен правом играть в РФПЛ в следующем сезоне.

"Испытываю чувство выполненного долга. Мы выдохнули: слава богу, справились! Спасибо за поддержку болельщикам тульского "Арсенала", поздравляю их с победой.

Теперь отправляюсь в сборную. Вызов туда - это очень приятно, и в то же время он не позволяет тебе опустить планку своей игры. Очень радостным отправляюсь в расположение национальной команды", - цитирует Габулова "Чемпионат".
Теги: Габулов Арсенал Тула
Сегодня, 09:04
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№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 10:35) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
тут стоит заметить то, что в арсенале он реально клуб тащил


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№2 Написал: american boy (Сегодня, 10:33) #
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avnik, слава богу в этой игре рикошет от Беляева он вытащил blush
Регистрация: 15.09.2016
№1 Написал: avnik море (Сегодня, 10:00) #
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Болеет за:
«Спартак»
Габулов обычно запоминается тремя вещами: характерным косяком, желтой карточкой за затяжку времени и пропущенным голом от неудачного рикошета...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
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