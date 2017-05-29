Владимир Габулов: слава богу, "Арсенал" справился!

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Вратарь тульского "Арсенала" Владимир Габулов после победы над "Енисеем" (1:0) остался доволен правом играть в РФПЛ в следующем сезоне.
"Испытываю чувство выполненного долга. Мы выдохнули: слава богу, справились! Спасибо за поддержку болельщикам тульского "Арсенала", поздравляю их с победой.
Теперь отправляюсь в сборную. Вызов туда - это очень приятно, и в то же время он не позволяет тебе опустить планку своей игры. Очень радостным отправляюсь в расположение национальной команды", - цитирует Габулова "Чемпионат".
"Испытываю чувство выполненного долга. Мы выдохнули: слава богу, справились! Спасибо за поддержку болельщикам тульского "Арсенала", поздравляю их с победой.
Теперь отправляюсь в сборную. Вызов туда - это очень приятно, и в то же время он не позволяет тебе опустить планку своей игры. Очень радостным отправляюсь в расположение национальной команды", - цитирует Габулова "Чемпионат".
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