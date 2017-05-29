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Константин Сарсания: отсутствие в "Зените" своих воспитанников - это проблема, и нужно ее решать

Новый спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания обозначил проблему отсутствия в команде воспитанников петербургского клуба.

"Конечно, знаю, что в "Зените" образца 2017 года практически не осталось питерских ребят, а десять лет назад они составляли костяк команды. Это проблема, и нужно решать ее.

Хотя первоочередной задачей является успешное выступление в чемпионате России и Лиге Европы. Нельзя допустить, чтобы третий раз подряд "Зенит" не попал в Лигу чемпионов",- цитирует Сарсанию "Спорт уик-энд".
Теги: Сарсания Зенит
Сегодня, 09:48
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№5 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 10:41) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
денисов, могилевец))


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№4 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 10:37) #
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online

Будут свои. Но нужно запретить легионеров и ждать 5-6 лет.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№3 Написал: yanus0407 Санкт - Петербург (Сегодня, 10:30) #
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Болеет за:
«Зенит»
casabl,
лучше вырастить своих Аршавиных.


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009
№2 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:21) #
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Цитата: Засрания
Нету есть, а воспитанников нету
Ну, давайте, вернем Аршавина. Еще и Быстров, вон, свободный агент. [
Цитата: Засрания
Нельзя допустить, чтобы третий раз подряд "Зенит" не попал в Лигу чемпионов
В немилости мы у Луноликого, что тут поделаешь со старым ловеласом? Впрочем, МЮ великий нам путь указал.
Регистрация: 12.11.2007
№1 Написал: casabl (Сегодня, 09:51) #
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Одна из здравых мыслей в российском клубном футболе. Осталось немного: вырастить своих стрельцовых и не дать им уйти в околофутбольное небытие.


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015
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