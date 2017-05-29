Опрос:

Новости партнеров

Дэвид Бекхэм: Тотти, спасибо за воспоминания

Экс-футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм поблагодарил нападающего "Ромы" Франческо Тотти, который после матча с "Дженоа" (3:2) завершил карьеру.

"Человеку, обладающему стилем, грацией, страстью, элегантностью и преданностью. Спасибо за все. Особенный на поле и за его пределами. Спасибо за воспоминания", - написал Бекхэм в Инстаграме.
Теги: Бекхэм Тотти
Сегодня, 09:51
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.