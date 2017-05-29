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"Зенит", помимо Роберто Манчини, рассматривал кандидатуры Сарри и Ди Франческо

"Зенит", который близок к тому, чтобы назначить Роберто Манчини новым главным тренером, ранее вел переговоры еще с двумя итальянскими специалистами.

Несколько недель назад питерцы рассматривали кандидатуру Эусебио Ди Франческо, который покидает "Сассуоло" и, скорее всего, возглавит "Рому". Кроме того, "Зенит" изучал вариант с Маурицио Сарри ("Наполи").

Sports.ru
Теги: Зенит
Сегодня, 09:59
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№6 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 10:33) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: МАРТ
..а чего на своих воспитанников не обращают внимание?


вон Радимов лихо со второй командой управляется..и больной на всю голову.. smirk

АПРЕЛЬ! Троллинг засчитан smirk
Регистрация: 9.11.2010
№5 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 10:22) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
..а чего на своих воспитанников не обращают внимание?


вон Радимов лихо со второй командой управляется..и больной на всю голову.. smirk
Регистрация: 6.09.2013
№4 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 10:21) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
они то как раз и отказали, скорее всего. хотя по ментальности и характеру наиболее подходят для рпл


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№3 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 10:19) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: avnik
Пусть не звиздят, у Фурсы был только один вариант. )))

Нашли кого спрашивать- Фурса. Обратились бы сразу к Каррере. Может снизошел бы до бомжей, посоветовал что нибудь?
Регистрация: 2.08.2010
№2 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 10:17) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Фурсенко и Мутко Манчини давно прикормили
Регистрация: 14.04.2008
№1 Написал: avnik море (Сегодня, 10:03) #
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Болеет за:
«Спартак»
Пусть не звиздят, у Фурсы был только один вариант. )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
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