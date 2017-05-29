"Зенит", помимо Роберто Манчини, рассматривал кандидатуры Сарри и Ди Франческо

"Зенит", который близок к тому, чтобы назначить Роберто Манчини новым главным тренером, ранее вел переговоры еще с двумя итальянскими специалистами.Несколько недель назад питерцы рассматривали кандидатуру Эусебио Ди Франческо, который покидает "Сассуоло" и, скорее всего, возглавит "Рому". Кроме того, "Зенит" изучал вариант с Маурицио Сарри ("Наполи").