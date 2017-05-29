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Денис Глушаков: даже не хочу говорить, что мы не выйдем из группы на КК-2017

Полузащитник "Спартака" и сборной России Денис Глушаков рассказал о подготовке команды к Кубку конфедераций.

"Эйфория была, вся страна радовалась, все болельщики красно-белые. Как приехал в сборную, переключился на дела сборной, эйфория уже прошла. Предстоят очень тяжелые дни. Чувствуется, что тренерский штаб план составил, тренируемся по плану, пока тяжеловато.

Конечно, Кубок конфедераций для нас впервые в России, и это, безусловно, вызов. Даже не хочу говорить, что мы не выйдем из группы, это неправильно. Пошагово нужно двигаться вперед в правильном направлении и думать только о хорошем. Самое главное - это верить в себя и двигаться вперед", - передает слова Глушакова "Sportbox".
Теги: Глушаков Сборная России
Сегодня, 10:18
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(1)
№5 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 11:06) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sergeevich
Особенно Арсенал радовался, когда хрюшки им сливали.

готовься к ЕГЭ...
Регистрация: 6.09.2013
№4 Написал: Sergeevich (Сегодня, 11:02) #
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  •  (1)
online

Особенно Арсенал радовался, когда хрюшки им сливали.
Регистрация: 26.09.2015
№3 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 10:44) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: 64dubina
Денис-ты дурак? laughing

умная лошадь была только в мультике про Алёшу поповича..
не льсти себе..
Регистрация: 6.09.2013
№2 Написал: 64dubina Казахстан-Павлодар (Сегодня, 10:37) #
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  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Денис-ты дурак? laughing


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Счастье не в деньгах,а в их количестве!!!
Регистрация: 16.06.2012
№1 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:33) #
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Цитата: Лучший игрок России-2916/17.
Эйфория была, вся страна радовалась,
Особенно у нас в Питере и в Самаре. Уж так радовались, что Луческу в объятиях задушили.
Регистрация: 12.11.2007
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