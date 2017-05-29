СМИ: Роберто Манчини может зарабатывать в "Зените" 5-6 млн евро в год

Зарплата Роберто Манчини, в случае если он согласится стать главным тренером "Зенита", может составить пять-шесть миллионов евро в год, сообщается La Gazzetta dello Sport.Ранее сообщалось, что итальянский специалист уже отправился в Россию для подписания контракта с "Зенитом".