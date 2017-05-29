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СМИ: Роберто Манчини может зарабатывать в "Зените" 5-6 млн евро в год

Зарплата Роберто Манчини, в случае если он согласится стать главным тренером "Зенита", может составить пять-шесть миллионов евро в год, сообщается La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что итальянский специалист уже отправился в Россию для подписания контракта с "Зенитом".
Теги: Манчини Зенит
Сегодня, 10:37
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(1)
№9 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 11:01) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Kolpino2
Цитата: МАРТ
.в Зените последний, кто зарабатывал, был Костя Зырянов.........остальные получают..

Ты прав, гаденыш.
А вообще, конечно, с нашим нынешним сбродом только Клопп мог бы справиться.

Адекватный болельщик зенита,хоть кто то понимает с тему футбосистами кто есть зениту не светит чемпионство...очень многих нужно менять,а это проблематично по финансам.А у всех кокориных ведь по 3 ляма личка и сам не уйдет и не продашь никому....поэтому интнресно посмотреть что ваше руководство сделает.
Регистрация: 3.11.2016
№8 Написал: Luis (Сегодня, 11:00) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Каррера за 1–1,5 млн.сделал Спартак чемпионом))
Регистрация: 1.05.2016
№7 Написал: chpockman Хвастовичи (Сегодня, 10:59) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
я, в принципе, тоже могу столько зарабатывать... только мне для этого понадобится 2000 лет.........
Регистрация: 21.10.2013
№6 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 10:54) #
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online

Цитата: tiki
да уж...но пока это тупо вброс от сми

Тренер, относительно известный, как Манчини, не пошёл бы за 3 миллиона рублей в Зенит тренировать Кокориных, Дзюб, Лодыгиных, Нету, Ивановичей, Новосельцевых, Рязанцевых, Юсуповых, Кержаковых и т.п.
Регистрация: 7.05.2017
№5 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:48) #
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Цитата: МАРТ
.в Зените последний, кто зарабатывал, был Костя Зырянов.........остальные получают..

Ты прав, гаденыш.
А вообще, конечно, с нашим нынешним сбродом только Клопп мог бы справиться.
Регистрация: 12.11.2007
№4 Написал: kusha64 Курган (Сегодня, 10:45) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Нахрен бы он нужен. Лучше бы Бердыева взяли. Ворье.
Регистрация: 11.08.2015
№3 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 10:41) #
  • +12
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
..в Зените последний, кто зарабатывал, был Костя Зырянов.........остальные получают..
Регистрация: 6.09.2013
№2 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 10:39) #
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online

Так 5 или 6? Это очень важно, и очень принципиально!


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 10:39) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
да уж...но пока это тупо вброс от сми


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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