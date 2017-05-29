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Гендиректор "Уфы": летом возьмем не более двух новых игроков

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал о трансферных планах на текущее межсезонье.

"Ротация состава будет, но небольшая. Летом возьмем не более двух новых игроков. Будут и футболисты, с которыми расстанемся, - это не меньше четырех человек. Имен называть не хотел бы.

Остается ли в команде голкипер Александр Беленов? Думаю, все определится через неделю", - цитирует Газизова ТАСС.
Теги: Уфа Газизов
Сегодня, 10:58
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