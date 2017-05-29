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Источник: "Зенит" под Манчини хочет приобрести двух форвардов и двух защитников

Бывший главный тренер "Интера" и "Манчестер Сити" Роберто Манчини близок к тому, чтобы возглавить "Зенит". По предварительной информации, 52-летнему специалисту будет предложен трехлетний контракт.

В тренерский штаб Манчини наряду с постоянными помощниками может войти один из тренеров "Уфы" Александр Низелик, работавший ассистентом итальянцев Лучано Спаллетти и Фабио Капелло в "Зените" и сборной России соответственно.

Ожидается, что в "Зените" появятся несколько новичков - 2 центральных защитника, 2–3 хавбека и 2 форварда. Некоторые игроки, находящиеся на контрактах, скорее всего, будут отданы в аренду.

Не произойдет перемен только на вратарской позиции: с возвращением Михаила Кержакова из "Оренбурга" эта линия считается в "Зените" полностью укомплектованной, информирует "Bobsoccer".
Теги: Манчини Зенит
Сегодня, 11:52
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№38 Написал: golden Axe (Сегодня, 13:20) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
А что с ним? Минус Кержаков и Кокорин(или Джорджевич), плюс два новых форварда.

не много ли ИЛИ?от их продажи не существенно повлияет ситуация с ФФП
Регистрация: 1.02.2017
№37 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 13:20) #
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Цитата: MIG
Цитата: syamtomov
Кто будет соблюдать ФФП?

Гарай, Витсель, Халк - где ты видел после их продажи аналогичные покупки?
в резереве около 100 млн $

да,да.. очкуете, вижу)))

Кого???
Вашего "нового гламурного папочку команды"??? laughing joy
Как бы тебе ВЫТЬ не пришлось после его закидонов.
Регистрация: 6.08.2008
№36 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 13:20) #
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Цитата: MIG
да,да.. очкуете, вижу)))

Не гони. Из Спартака если и кто-то перейдет в Зенит, то только на следующий сезон и за очень большие деньги.
На носу ЛЧ в группе. Думаешь есть дураки которые побегут на север от Москвы? Ты веришь в это?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№35 Написал: MIG Piter (Сегодня, 13:15) #
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Цитата: syamtomov
Кто будет соблюдать ФФП?

Гарай, Витсель, Халк - где ты видел после их продажи аналогичные покупки?
в резереве около 100 млн $
да,да.. очкуете, вижу)))


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http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008
№34 Написал: Black Fox (Сегодня, 13:13) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: golden Axe
а как же Шлюбер?))

А что с ним? Минус Кержаков и Кокорин(или Джорджевич), плюс два новых форварда.


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№33 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 13:13) #
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online

Цитата: mongolor
Неужели в Зените таки появятся форварды ???! не верю!!!!


Дзюба и Кокорин
Регистрация: 20.04.2016
№32 Написал: MIG Piter (Сегодня, 13:12) #
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online

дай, думаю, зайду на ветку - ведь 100% свиной визг стоит! я не ошибся laughing
че, хрюндели, очкуете?


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http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008
№31 Написал: casabl (Сегодня, 13:11) #
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online

valerman40,
Их в фэнэлэ, они там блистать будут.


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015
№30 Написал: AnK. (Сегодня, 13:00) #
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Болеет за:
«Спартак»
Правильно,конечно нужны новые сильные игроки. А от этого балласта распиаренного: Дзюбы с Шатовым и с Кокориным в срочном порядке освобождаться.
Регистрация: 1.02.2017
№29 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 12:57) #
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online

На новостниках "СТАРЫЙ СПАРТАЧ" всё в "Спартак" усиленно Полоза сватает.
Так пусть его лучше "Зенит" возьмёт. wink
Как никак - новый игрок.
Регистрация: 6.08.2008
№28 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 12:55) #
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online

Цитата: tar-tas
К тому же в «Локомотиве» есть с кем договориться. Зобнину и Головину приготовиться!"

Это не фейк. Это на полном серьёзе там пишут.

Я еще недавно писал тут, что нужно Спартаку по этой схеме начать гундеть в сми.
Начинают ушатывать агентов и игроков.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№27 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 12:52) #
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Болеет за:
«Спартак»
Без сарказма: неужели у Зенита мало квалифицированных форвардов?
Регистрация: 14.04.2008
№26 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 12:51) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
А Шлюбу с Коко куда же? Вместо Орлова на Матч ТВ?
Регистрация: 2.08.2010
№25 Написал: golden Axe (Сегодня, 12:47) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: rubschik
Будет вас чпокать как и раньше не переживай..

ясно,значит опять зенит мимо ЛЧ joy
Регистрация: 1.02.2017
№24 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 12:46) #
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Болеет за:
«Зенит»
Неужели в Зените таки появятся форварды ???! не верю!!!!
Регистрация: 24.04.2009
№23 Написал: nami-sv (Сегодня, 12:45) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: rubschik
Цитата: golden Axe
а как же Шлюбер?))

Будет вас чпокать как и раньше не переживай..

На два года уже начпокал без ЛЧ.Это он вас чпокает,если ты не в курсе.Если понравилось,будет чпокать и третий год.
Регистрация: 9.08.2015
№22 Написал: pahitosik Москва (Сегодня, 12:38) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
rubschik,
Чпокнутые недоумки, привыкайте на подпевках работать.
Регистрация: 12.03.2014
№21 Написал: rubschik 60RUS (Сегодня, 12:36) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: golden Axe
а как же Шлюбер?))

Будет вас чпокать как и раньше не переживай..


--------------------
"Гуд-бай, Америка-о ! ...нас так долго учили
любить твои запретные плоды.."
Регистрация: 29.11.2009
№20 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 12:35) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
А у нового сеньора спросили? Или это не обязательно при таком крутом руководстве?.
Регистрация: 20.03.2014
№19 Написал: Katraps Chelyabinsk (Сегодня, 12:33) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Если двух нападающих возьмут, то джентльмена надо сразу в пресс-атташе переводить. В крайнем случае,по связям с общественностью.
Регистрация: 27.03.2011
№18 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 12:32) #
  • -1
  •  (1)
online

Ожидается, что в "Зените" появятся несколько новичков - 2 центральных защитника, 2–3 хавбека и 2 форварда.

А не сильно разогнались-то ?
Кто будет соблюдать ФФП?
Пушкин?
Или возьмут не пойми кого, а потом Манчини вильнёт хвостом, дескать, "не доросли они ещё до моей музыки" (с) и свалит оскорблённый в лучших чувствах?
Хотя - НЕТ.
Год отработает, совет директоров примет решение о его отставке, и - НЕУСТОЙКА! smile
Регистрация: 6.08.2008
№17 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 12:32) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tar-tas
А на болотах переполох: Манчини едет!! Манчини едет!!!

Бомжи расселись у бачков, откупорили Балтику, развернули селедочные хребты, разгладили после них местные газеткии принялись читать вслух доморощенных экспертов:

«Зениту» долгие годы не хватает классного разыгрывающего. 21-летний Миранчук — не только усиление проблемной позиции. Он — звезда чемпионата, игрок «с изюмом», игрок в расцвете сил и лет, будущее сборной. Петербург открывает перед ним двери к чемпионскому титулу и Лиге чемпионов. У Константина Сарсания, собиравшего золотые составы «Зенита» и «Рубина», вкус на таких игроков. К тому же в «Локомотиве» есть с кем договориться. Зобнину и Головину приготовиться!"

Это не фейк. Это на полном серьёзе там пишут.

Город, пронзённый стрелкой. Навсегда! Блин.

У нас хоть стрелка, а у вас маскваБад на веки вечные... с кучей постоянно прибывающих детей пустынь и прочих природных зон и ареалов обитания. smirk
Регистрация: 9.11.2010
№16 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 12:31) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: MAG554
В аренду? Ну че, Тосно усилится. Дзюба центрфорвард, Кокорин справа )))

а это идея,отдать Тосно их на перевоспитание smile
Регистрация: 3.02.2011
№15 Написал: nami-sv (Сегодня, 12:31) #
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Болеет за:
«Спартак»
Игрочишке бздюбе приготовится.Ждёт условная Томь.Во-первых,с таким колдырём в составе команде ничего не светит,а во-вторых,в Питере своим ты никогда не станешь,как не пиарь себя и не поливай грязью бывшую команду.Чужак,да ещё с мерзким характером.
Регистрация: 9.08.2015
№14 Написал: Critique (Сегодня, 12:25) #
  • 0
  •  (0)

А в бюджет фейр плей впишитесь? Речь, как я понимаю, идет о легах. Манчини после Интера тренировать посредственностей будет несколько непривычно. А на топовых игроков денег не хватит.
Регистрация: 17.04.2017
№13 Написал: utekay Россия (Сегодня, 12:23) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tar-tas
А на болотах переполох: Манчини едет!! Манчини едет!!!

на болотах тишина...переполох в свинарнике.
как со вчерашнего вечера начался понос поросячий, так и не прекратился до сих пор


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№12 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 12:19) #
  • -1
  •  (5)

А на болотах переполох: Манчини едет!! Манчини едет!!!

Бомжи расселись у бачков, откупорили Балтику, развернули селедочные хребты, разгладили после них местные газеткии принялись читать вслух доморощенных экспертов:

«Зениту» долгие годы не хватает классного разыгрывающего. 21-летний Миранчук — не только усиление проблемной позиции. Он — звезда чемпионата, игрок «с изюмом», игрок в расцвете сил и лет, будущее сборной. Петербург открывает перед ним двери к чемпионскому титулу и Лиге чемпионов. У Константина Сарсания, собиравшего золотые составы «Зенита» и «Рубина», вкус на таких игроков. К тому же в «Локомотиве» есть с кем договориться. Зобнину и Головину приготовиться!"

Это не фейк. Это на полном серьёзе там пишут.

Город, пронзённый стрелкой. Навсегда! Блин.


--------------------
От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008
№11 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 12:17) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Нужны игроки иного уровня.Особенно леги.Смысл при лимите держать в команде всяких Гарсий,Эрнани,Джорджевичей ,картонных Ивановичей?Что бы полная скамейка,а играть некем?К Дзюбе нужен быстрый нап,который будет подбирать мячи и обладать техникой,нужен центральный защитник хорошего уровня,а то и два,опорник уровня Каборе,который выжигает поле у своей штрафной,а не теряет мяч на ровном месте.Дик когда пришел тоже сразу целую группу всяких Флахбартов сплавил и игра пошла.Футболистов в команде много,но половина не соответствует уровню задач.Тот же Маурисиу.Так играет последний год,что возникает вопрос,что он делает в команде с таким отношением.Надеюсь у Манчини нет страсти к голубой любви и Кокошу продадут,достал этот недоигрок и любовь к нему Плачески.


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Лучески уйдут,Зенит останется.Надеюсь кибитка цыганская на подходе.
Регистрация: 25.03.2015
№10 Написал: Sergeevich (Сегодня, 12:10) #
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  •  (8)
online

Кокорина в Спартак.
Регистрация: 26.09.2015
№9 Написал: golden Axe (Сегодня, 12:08) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
а как же Шлюбер?))
Регистрация: 1.02.2017
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