"Зенит" - Андрею Аршавину: с днем рождения, легенда!

"Зенит" поздравил своего бывшего форварда с днем рождения. Экс-капитану сборной России исполнилось 36 лет."Андрею Аршавину - 36! С днем рождения, легенда!", - гласит твиттер сине-бело-голубых.Аршавин выступал за "Зенит" с 1999 по 2008 год, и с 2013 по 2015-й. В составе сине-бело-голубых он становился трехкратным чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок России, завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА.