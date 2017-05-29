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"Зенит" - Андрею Аршавину: с днем рождения, легенда!

"Зенит" поздравил своего бывшего форварда с днем рождения. Экс-капитану сборной России исполнилось 36 лет.

"Андрею Аршавину - 36! С днем рождения, легенда!", - гласит твиттер сине-бело-голубых.

Аршавин выступал за "Зенит" с 1999 по 2008 год, и с 2013 по 2015-й. В составе сине-бело-голубых он становился трехкратным чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок России, завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА.

Теги: Аршавин Зенит
Сегодня, 12:18
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12
(3)
№12 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 13:07) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
долгих лет!
Регистрация: 20.07.2009
№11 Написал: Red fox (Сегодня, 12:58) #
  • +1
  •  (1)

Очень легко разбрасываются терминами.
Легенда....
Регистрация: 25.05.2008
№10 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 12:47) #
  • +2
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Болеет за:
«Спартак»
С днем рождения ,Андрюха,надеемся тебя видеть на кубке Легенд в следующем году.
Регистрация: 20.03.2014
№9 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 12:39) #
  • -2
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Болеет за:
«Зенит»
Поиграй побольше!!! Порадуй болельщиков. В современной России, первый и лучший!
Регистрация: 9.11.2010
№8 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 12:36) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Спасибо за гол на велодроме, это было нечто!


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ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008
№7 Написал: plast Спб (Сегодня, 12:34) #
  • +3
  •  (3)
online

С Днюхой Андрей!!! почему то вспоминая Аршавина помимо ЧЕ , матча с Ливерпулем и других ярких моментов , приходит на ум именно их связка с Кержаковым , как они тогда просто резвясь носились по полю и разрывали соперников!!!
Регистрация: 31.07.2010
№6 Написал: nami-sv (Сегодня, 12:32) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
А Бздю ещё не стал легендой?
Регистрация: 9.08.2015
№5 Написал: utekay Россия (Сегодня, 12:27) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
если б не зазвездился, до сих пор мог бы играть на высоком уровне. Вчера за Рому Тотти вышел в свои 40 и усилил игру, голевой выдал.
а так то с днюхой!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№4 Написал: safonas (Сегодня, 12:24) #
  • +5
  •  (5)

с днем рождения, Андрей!


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№3 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 12:22) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
С днюхой Андрюха.Твои передачи и голы навсегда останутся в памяти настоящих болел Зенита.Первое золото,Еврокубки.Глоров с их высерами ваши проблемы и семками просьба проследовать мимо.


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Лучески уйдут,Зенит останется.Надеюсь кибитка цыганская на подходе.
Регистрация: 25.03.2015
№2 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 12:21) #
  • +10
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Однозначно лучший футболист РФ 21 века. Спасибо за евро 2008!


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№1 Написал: Lana Del Andrey Rostov-on-Don (Сегодня, 12:19) #
  • +8
  •  (12)
online
Болеет за:
«Ростов»
Лучший футболист современной России.
Регистрация: 3.05.2014
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