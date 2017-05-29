Игорь Акинфеев прибыл в расположение сборной России (фото)

Голкипер сборной России Игорь Акинфеев прибыл в расположение национальной команды, которая проводит подготовительный сбор в Австриик Кубку конфедераций, передает пресс-служба сборной.Напомним, Акинфеев на несколько дней задержался в России для прохождения дополнительных процедур.