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Игорь Акинфеев прибыл в расположение сборной России (фото)

Голкипер сборной России Игорь Акинфеев прибыл в расположение национальной команды, которая проводит подготовительный сбор в Австрии
к Кубку конфедераций, передает пресс-служба сборной.

Напомним, Акинфеев на несколько дней задержался в России для прохождения дополнительных процедур.

Теги: Акинфеев Сборная России
Сегодня, 12:33
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