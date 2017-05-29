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Это любовь. Императорские проводы Франческо Тотти, каких мир ещё не видел
Франческо Тотти не был лучшим футболистом мира, он выиграл с «Ромой» лишь одно Скудетто, но добился, возможно, чего-то более важного: Императора Рима провожал заливавшийся полными благодарности и восхищения слезами 70-тысячный стадион. Rusfootball.info показывает, как провожали легенду «Ромы» и надеется когда-нибудь увидеть что-то подобное в России.
Потомственный «романист» Тотти в 13 лет начал выступать за команду даже не всей своей жизни… а за команду, которая и была его жизнью.
Точно так же и наоборот: Тотти – это и есть «Рома».
А в том, что «Рома» и Тотти – это действительно не просто клуб и футболист, а что-то наподобие религии и божества – просто посмотрите это видео. Сама церемония начинается на 3.10, и её стоит увидеть, даже если вчера вы не отходили от экрана во время трансляции из Рима. Признаюсь честно, моя мама, толком ничего не слышавшая про Тотти, посмотрела её целиком и к концу ей показалось, что знает его уже 100 лет.
Ну а для тех, у кого по каким-то причинам нет возможности увидеть самые грандиозные проводы в истории футбола, несколько кадров оттуда. Тотти обожают настолько, что считают за честь даже упасть перед ним на колени.
Многие фотографы позабыли о своей работе и предпочли оказаться по ту сторону объектива, рядом с Тотти.
Любое наведение камеры на трибуны гарантировало попадание в кадр нескольких плачущих взрослых мужиков.
Безучастными не смогли остаться даже автобусы.
Трудно было представить себе более трогательную церемонию, но благодаря годовалой малышке Изабель представить такую стало просто невозможно.
Свободное от путания под ногами у папы время она проводила у него на ручках, таким образом тоже совершив круг почёта по «Олимпико» вместе с братом Кристианом, сестрёнкой Шанель и мамой Илари.
После шествия вокруг поля, ставшего для Тотти вторым домом (а, может, и первым), Франческо обратился к болельщикам и попробовал, несмотря на переполнявшие его чувства (всё это, конечно, лучше увидеть на видео выше), зачитать письмо к тем, кто любит его так, как не любят, наверное, ни одного футболиста в мире.
«Хочу сказать спасибо. Спасибо маме и папе. Моему брату, всем родственникам и друзьям. Спасибо моей жене и трем моим детям. Я хотел начать письмо с конца, с благодарностей, так как не знаю, смогу ли я еще раз перечитать эти строки.
Невозможно описать 28 лет истории в нескольких предложениях. Я бы предпочел сделать это в песне или в стихах. Но я не умею их писать, поэтому старался все эти годы выражать свои мысли через футбол, что позволяло мне снова чувствовать себя ребенком.
К слову, знаете, какой была моя самая любимая игрушка в детстве? Конечно же, мяч! И он до сих пор со мной.
Но все-таки в какой-то момент жизни приходится стать большим. Мне так говорили, и так распорядилась жизнь.
Странное время.
Такое же странное, как 17 июня 2001 года. Мы тогда просто играли в быстрый пас и настолько увлеклись, что даже не слышали, как судья просвистел три раза (в том сезоне Тотти в составе Ромы выиграл свое единственное Скудетто - CI). Каждый раз, когда я вспоминаю тот день, у меня мурашки идут по коже.
Сегодня время пришло и похлопало меня по плечу со словами: "Мы должны двигаться дальше. Завтра ты будешь великим. Оставь свою форму и бутсы, потому что сегодня ты стал мужчиной, ты больше не будешь вдыхать запах травы, солнце не будет светить тебе в лицо на поле, и ты больше не почувствуешь адреналин и удовольствие от голов".
Все эти месяцы я задавался вопросами, которые отдаляли меня от моей мечты.
Знаете, когда ты еще ребенок, бывает тебе снится что-то замечательное... а потом твоя мама будит тебя в школу, а ты хочешь продолжать спать... и пытаешься вернуться в свой сон, но уже не получается.
Так вот, моя жизнь была не сном, а реальностью.
И сейчас я не могу начать ее заново.
Я хочу посвятить это письмо всем вам, всем детям, которые были моими фанатами, всем, кто вырос, и, возможно, уже стал отцами, всем, кто сегодня кричал "Тоттигол"
Я хочу думать, что моя карьера стала для вас сказочной историей, которую вы будете рассказывать детям.
Сейчас она закончена. Я в последний раз вышел на поле в игровой форме.
Я понимал, что этот момент наступит, но я все-таки не был готов сказать "Хватит". И, скорее всего, никогда не буду.
Мне жаль, если в течение своей карьеры, я был недостаточно открыт в своих интервью.
Сейчас я напуган. И это не тот страх, когда ты стоишь перед вратарем и должен забить пенальти. В этот раз, я не могу смотреть сквозь отверстия в сетке ворот и видеть, что будет потом.
Дайте мне возможность бояться. В этот раз я нуждаюсь в вашем тепле, которое я всегда чувствовал от вас. С вашей искренней поддержкой, я смогу перевернуть эту страницу и отправиться в новое путешествие.
Пришло время поблагодарить всех моих партнеров по команде, тренеров, работников клуба, президентов, всех людей, с которыми я работал все эти годы.
Конечно же, спасибо всем фанатам и особенно, Южной трибуне (трибуна ультрас Ромы - CI). Истинным римлянам и романистам (болельщикам Ромы - CI).
Быть капитаном вашей любимой команды было для меня честью.
Вы являетесь и всегда будете являться частью моей жизни. Я уже не смогу выражать свои чувства к вам на поле, но мое сердце всегда будет с вами.
Сейчас я спускаюсь по лестнице в раздевалку, которая встретила меня, когда я был еще ребенком, и из которой я ухожу мужчиной.
Я горд и счастлив, что смог подарить вам 28 лет любви».
Ческо не верит, что этот день настал. 16 декабря 1993 года он впервые сыграл за «Рому», а вчера сделал это в последний раз.
В присутствие Тотти на поле «Рома» забила в ворота «Дженоа» дважды, выиграла 3:2, добыла путёвку в Лигу чемпионов и вызвала на стадионе невообразимое сумасшествие.
Ну а разве в этот день могло быть иначе?
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: AP, EPA, Getty Images, Ansa, Reuters
Потомственный «романист» Тотти в 13 лет начал выступать за команду даже не всей своей жизни… а за команду, которая и была его жизнью.
Точно так же и наоборот: Тотти – это и есть «Рома».
А в том, что «Рома» и Тотти – это действительно не просто клуб и футболист, а что-то наподобие религии и божества – просто посмотрите это видео. Сама церемония начинается на 3.10, и её стоит увидеть, даже если вчера вы не отходили от экрана во время трансляции из Рима. Признаюсь честно, моя мама, толком ничего не слышавшая про Тотти, посмотрела её целиком и к концу ей показалось, что знает его уже 100 лет.
Ну а для тех, у кого по каким-то причинам нет возможности увидеть самые грандиозные проводы в истории футбола, несколько кадров оттуда. Тотти обожают настолько, что считают за честь даже упасть перед ним на колени.
Многие фотографы позабыли о своей работе и предпочли оказаться по ту сторону объектива, рядом с Тотти.
Любое наведение камеры на трибуны гарантировало попадание в кадр нескольких плачущих взрослых мужиков.
Безучастными не смогли остаться даже автобусы.
Трудно было представить себе более трогательную церемонию, но благодаря годовалой малышке Изабель представить такую стало просто невозможно.
Свободное от путания под ногами у папы время она проводила у него на ручках, таким образом тоже совершив круг почёта по «Олимпико» вместе с братом Кристианом, сестрёнкой Шанель и мамой Илари.
После шествия вокруг поля, ставшего для Тотти вторым домом (а, может, и первым), Франческо обратился к болельщикам и попробовал, несмотря на переполнявшие его чувства (всё это, конечно, лучше увидеть на видео выше), зачитать письмо к тем, кто любит его так, как не любят, наверное, ни одного футболиста в мире.
«Хочу сказать спасибо. Спасибо маме и папе. Моему брату, всем родственникам и друзьям. Спасибо моей жене и трем моим детям. Я хотел начать письмо с конца, с благодарностей, так как не знаю, смогу ли я еще раз перечитать эти строки.
Невозможно описать 28 лет истории в нескольких предложениях. Я бы предпочел сделать это в песне или в стихах. Но я не умею их писать, поэтому старался все эти годы выражать свои мысли через футбол, что позволяло мне снова чувствовать себя ребенком.
К слову, знаете, какой была моя самая любимая игрушка в детстве? Конечно же, мяч! И он до сих пор со мной.
Но все-таки в какой-то момент жизни приходится стать большим. Мне так говорили, и так распорядилась жизнь.
Странное время.
Такое же странное, как 17 июня 2001 года. Мы тогда просто играли в быстрый пас и настолько увлеклись, что даже не слышали, как судья просвистел три раза (в том сезоне Тотти в составе Ромы выиграл свое единственное Скудетто - CI). Каждый раз, когда я вспоминаю тот день, у меня мурашки идут по коже.
Сегодня время пришло и похлопало меня по плечу со словами: "Мы должны двигаться дальше. Завтра ты будешь великим. Оставь свою форму и бутсы, потому что сегодня ты стал мужчиной, ты больше не будешь вдыхать запах травы, солнце не будет светить тебе в лицо на поле, и ты больше не почувствуешь адреналин и удовольствие от голов".
Все эти месяцы я задавался вопросами, которые отдаляли меня от моей мечты.
Знаете, когда ты еще ребенок, бывает тебе снится что-то замечательное... а потом твоя мама будит тебя в школу, а ты хочешь продолжать спать... и пытаешься вернуться в свой сон, но уже не получается.
Так вот, моя жизнь была не сном, а реальностью.
И сейчас я не могу начать ее заново.
Я хочу посвятить это письмо всем вам, всем детям, которые были моими фанатами, всем, кто вырос, и, возможно, уже стал отцами, всем, кто сегодня кричал "Тоттигол"
Я хочу думать, что моя карьера стала для вас сказочной историей, которую вы будете рассказывать детям.
Сейчас она закончена. Я в последний раз вышел на поле в игровой форме.
Я понимал, что этот момент наступит, но я все-таки не был готов сказать "Хватит". И, скорее всего, никогда не буду.
Мне жаль, если в течение своей карьеры, я был недостаточно открыт в своих интервью.
Сейчас я напуган. И это не тот страх, когда ты стоишь перед вратарем и должен забить пенальти. В этот раз, я не могу смотреть сквозь отверстия в сетке ворот и видеть, что будет потом.
Дайте мне возможность бояться. В этот раз я нуждаюсь в вашем тепле, которое я всегда чувствовал от вас. С вашей искренней поддержкой, я смогу перевернуть эту страницу и отправиться в новое путешествие.
Пришло время поблагодарить всех моих партнеров по команде, тренеров, работников клуба, президентов, всех людей, с которыми я работал все эти годы.
Конечно же, спасибо всем фанатам и особенно, Южной трибуне (трибуна ультрас Ромы - CI). Истинным римлянам и романистам (болельщикам Ромы - CI).
Быть капитаном вашей любимой команды было для меня честью.
Вы являетесь и всегда будете являться частью моей жизни. Я уже не смогу выражать свои чувства к вам на поле, но мое сердце всегда будет с вами.
Сейчас я спускаюсь по лестнице в раздевалку, которая встретила меня, когда я был еще ребенком, и из которой я ухожу мужчиной.
Я горд и счастлив, что смог подарить вам 28 лет любви».
Ческо не верит, что этот день настал. 16 декабря 1993 года он впервые сыграл за «Рому», а вчера сделал это в последний раз.
В присутствие Тотти на поле «Рома» забила в ворота «Дженоа» дважды, выиграла 3:2, добыла путёвку в Лигу чемпионов и вызвала на стадионе невообразимое сумасшествие.
Ну а разве в этот день могло быть иначе?
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: AP, EPA, Getty Images, Ansa, Reuters
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