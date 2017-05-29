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Агент: мы не общались со "Спартаком" по поводу перехода Оларенваджу Кайоде

Франц Херцог, агент нападающего "Аустрии" Оларенваджу Кайоде, опроверг информацию о согласии его клиента перейти в "Спартак".

"Мы не общались со "Спартаком"! Никто из этого клуба не выходил на нас, и информация о том, что Кайоде дал согласие на переход в "Спартак", неверна.

По поводу будущего Оларенваджу мы общаемся с одним бельгийским и одним немецким клубом, переговоры идут прямо сейчас. Ещё с нами общался московский "Локомотив", но никакой конкретики пока не предложил", - цитирует Херцога "Спорт день за днем".

В нынешнем сезоне Кайоде с 17 голами в 33 матчах чемпионата Австрии лидирует в гонке бомбардиров.
Теги: Спартак
Сегодня, 12:55
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№3 Написал: golden Axe (Сегодня, 13:02) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
хватит скромничать,ждем Вас!
Регистрация: 1.02.2017
№2 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 13:00) #
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online

"Мы не общались со "Спартаком"! Никто из этого клуба не выходил на нас, и информация о том, что Кайоде дал согласие на переход в "Спартак", неверна.

Ври больше! laughing
Хотя. всё правильно: переходы тишину любят, даже если в СМИ что-то просочилось.
Регистрация: 6.08.2008
№1 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 12:56) #
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Болеет за:
«Спартак»
Агент опять мимо.
Регистрация: 14.04.2008
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