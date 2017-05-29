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Андрей Талалаев: поздравляю Тулу и Кирьякова, а для приветов я всегда открыт
Главный тренер "Тамбова" Андрей Талалаев прокомментировал слова своего коллеги из "Арсенала" Сергея Кирьякова, который назвал его "суперэкспертом" за прогноз на стыковые матчи с "Енисеем".
"Я нахожусь в Риме, в воскресенье побывали на прощальном матче Тотти. Собираюсь в Коверчано, где ознакомлюсь с последними наработками итальянских тренеров.
Ответный матч "Арсенала" с "Енисеем" не смотрел, но не сомневаюсь, что он прошел при подавляющем преимуществе туляков. Поздравляю с решением задачи футболистов, всю Тулу, Гурама Аджоева, а также Сережу Кирьякова и Сашу Шмарко. Также хотел бы поздравить с выходом в РФПЛ хабаровчан – молодцы. А для приветов, подарков и поздравлений я всегда открыт", - приводит слова Талалаева "Матч ТВ".
"Я нахожусь в Риме, в воскресенье побывали на прощальном матче Тотти. Собираюсь в Коверчано, где ознакомлюсь с последними наработками итальянских тренеров.
Ответный матч "Арсенала" с "Енисеем" не смотрел, но не сомневаюсь, что он прошел при подавляющем преимуществе туляков. Поздравляю с решением задачи футболистов, всю Тулу, Гурама Аджоева, а также Сережу Кирьякова и Сашу Шмарко. Также хотел бы поздравить с выходом в РФПЛ хабаровчан – молодцы. А для приветов, подарков и поздравлений я всегда открыт", - приводит слова Талалаева "Матч ТВ".
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