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Игорь Акинфеев и Роман Нойштедтер провели тренировку в составе сборной России

Вратарь Игорь Акинфеев и защитник Роман Нойштедтер провели тренировку в общей группе сборной России на сборе в Австрии.

Нойштедтер прибыл в расположение сборной в воскресенье и провел индивидуальную тренировку на поле под руководством тренера под физподготовке Владимира Паникова. Акинфеев, проходивший в Москве лечебные процедуры, прибыл в Австрию в ночь на понедельник.
В тренировке в понедельник приняли участие 27 человек, передает "Р-Спорт".
Теги: Сборная России
Сегодня, 13:04
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