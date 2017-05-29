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Алексей Миранчук: у Венгрии добротная команда, помню, как они играли на ЧЕ

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук рассказал о сборах национальной команды в преддверии Кубка конфедераций. Напомним, товарищеский матч с Венгрией состоится 5 июня в Будапеште.

"Подготовимся к матчу с Венгрией, обсудим на теории. Подойдём в максимальной готовности. Помню, как венгры играли на ЧЕ. Добротная команда. Постараемся сделать всё, чтобы начать с хорошей ноты.

Сейчас смотрим прошлые игры, делаем выводы. Всегда есть что обсудить, не буду выносить детали. Само собой, мы настраиваемся только на победу. Мы понимаем, чего от нас ждут. Да и сами мы этого хотим. Что касается моей позиции на поле, тренер сам примет решение, на какой позиции мне играть.

Что касается сборной Новой Зеландии - мы всегда настраиваемся на победу, отталкиваемся от себя. Это касается и Германии, и любой другой команды.

На тестах во время тренировок почти все выполнили поставленные задачи. Приятно после хорошей тренировки отдохнуть. Высота никак не ощущается, наоборот тут есть все условия.

Мое будущее? У меня контракт, я в "Локомотиве", о будущем говорить нечего", - передаёт слова Миранчука "Чемпионат".
Теги: Миранчук Сборная России
Сегодня, 13:31
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