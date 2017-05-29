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"Барселона" представила форму на следующий сезон (фото)

"Барселона" презентовала новую форму на следующий сезон, информирует пресс-служба испанского клуба.

На футболке впервые видно наименование титульного спонсора - японской фирмы Rakuten, которая входит в топ-10 мировых интернет-компаний.

Контракт "Барселоны" с Rakuten рассчитан на четыре сезона, согласно его условиям, сине-гранатовые получат от спонсора €55 млн в год.

Теги: Барселона
Сегодня, 13:38
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(1)
№3 Написал: jeck324 (Сегодня, 15:25) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
У Интера такая же,только в своих цветах. Найк штампует всё одинаково.


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Странно, что сейчас в избытке всего, а до сих пор на планете есть бомжи.
Регистрация: 17.01.2016
№2 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 13:42) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Норм. Найк могет.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 13:40) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Ничего так, кстати


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
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