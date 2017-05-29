"Барселона" представила форму на следующий сезон (фото)

"Барселона" презентовала новую форму на следующий сезон, информирует пресс-служба испанского клуба.На футболке впервые видно наименование титульного спонсора - японской фирмы Rakuten, которая входит в топ-10 мировых интернет-компаний.Контракт "Барселоны" с Rakuten рассчитан на четыре сезона, согласно его условиям, сине-гранатовые получат от спонсора €55 млн в год.