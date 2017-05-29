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Роберто Манчини прибыл в Санкт-Петербург

Роберто Манчини прибыл в Санкт-Петербург для подписания контракта с "Зенитом", информирует "Чемпионат".

Ранее итальянские СМИ сообщили, что зарплата бывшего главного тренера "Интера" в "Зените" может составить € 5-6 млн в год.
Теги: Манчини Зенит
Сегодня, 13:47
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№39 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 15:23) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
в чужой монастырь со своим уставом не лезут.


Да без проблем, йоба.
В нашем монастыре после мощного рабочего дня хорошо бухнуть и приласкать сисястую фемину..

Мы не будем лезть в ваш монастырь , где мерзкие выходки Молло считаются ничевострашными..

Защитнег Моллы, только два вопроса к тебе:

Зачем и Почему Молло выкладывает свои фотки, где он всегда обязательно в постели и всегда он обязательно с мужиками?


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№38 Написал: Black Fox (Сегодня, 15:14) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Я-Спартач
Хусти там,Риксены,Кокошки , Молло))

Пастырь кто??

Де Зуев, Титов, Трубач, первый болельщик Спартака Борис Моисеев? Выбирай любого sweat_smile


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№37 Написал: Я-Спартач Россия (Сегодня, 15:10) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
в чужой монастырь со своим уставом не лезут.



т.е. ты сам признал ,что у вас там в зините свой голубой монастырь))) joy joy

Хусти там,Риксены,Кокошки , Молло))

Пастырь кто??


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Спартак -чемпион
Регистрация: 12.12.2011
№36 Написал: Black Fox (Сегодня, 15:08) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Я-Спартач
он вон пишет ,что на инстаграмм этого п идорка подписан))

ну ты и пиздабол...я мало того что не писал подобного, но и не могу быть подписан, в силу того что у меня нет учетной записи в инстаграмме.
Впрочем, от тебя я ничего другого не ждал, анальныш.


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№35 Написал: Я-Спартач Россия (Сегодня, 15:05) #
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Болеет за:
«Спартак»
SHIGA,

Андрюх,он же зашкваренный,так что впадлу должно быть))

он вон пишет ,что на инстаграмм этого п идорка подписан))


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Спартак -чемпион
Регистрация: 12.12.2011
№34 Написал: Black Fox (Сегодня, 15:05) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SHIGA
а нормальный мужик выставляет(выставит) себя в постели с голым мужиком?

извини лис.. но я воспитан в СССР

В СССР нормой было поцеловать мужика в губы. Забыл?
А в еврогейской Франции представления о нормальном поведении совсем другие, к большому сожалению...Это как если бы ты папуасу стал доказывать, что поедать людей это нехорошо... - в чужой монастырь со своим уставом не лезут.


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№33 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 15:02) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Нет. Если ты нормальный, то на фото с полуголыми мужиками ты видишь полуголых мужиков. А если ты пидор, то на фото с полуголыми мужиками ты видишь секас между мужиками.


а нормальный мужик выставляет(выставит) себя в постели с голым мужиком?

извини лис.. но я воспитан в СССР и где за такую куйню ебело в фарш превращают..


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№32 Написал: Я-Спартач Россия (Сегодня, 15:02) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Цитата: maradona72
Вообщем , если ты пидор, то видишь пидора. Если ты не пидор, видишь девушку.

Нет. Если ты нормальный, то на фото с полуголыми мужиками ты видишь полуголых мужиков. А если ты пидор, то на фото с полуголыми мужиками ты видишь секас между мужиками.


у вас в зините фоткаться с полуголыми метросексуалами в постели щщетается нормальным??

хотя вы и Кокошу в ванной с Мамаевым одобрили)
Ох не зря ваш недоклуп голубой в своих цветах держит,не зря...


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Спартак -чемпион
Регистрация: 12.12.2011
№31 Написал: Black Fox (Сегодня, 14:55) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: maradona72
Вообщем , если ты пидор, то видишь пидора. Если ты не пидор, видишь девушку.

Нет. Если ты нормальный, то на фото с полуголыми мужиками ты видишь полуголых мужиков. А если ты пидор, то на фото с полуголыми мужиками ты видишь секас между мужиками.


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№30 Написал: yanus0407 Санкт - Петербург (Сегодня, 14:55) #
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Болеет за:
«Зенит»
stepanmlc,
Да, слава богу, что ты живёшь не в Питере....


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009
№29 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 14:53) #
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  •  (6)
online

Цитата: Black Fox
а что ты видишь на этом фото?


Я понял твою мыслю

Вообщем , если ты пидор, то видишь пидора. Если ты не пидор, видишь девушку. Ты про это?


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№28 Написал: Я-Спартач Россия (Сегодня, 14:53) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: stepanmlc
Black Fox,
я нормальный ориентации и живу, слава Богу, не в Питере


ты нормальный,это без базара,а вот этот долпаёп Black Fox на инстаграмм п идорка Молло подписан..
и почему я не удивлён?? joy


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Спартак -чемпион
Регистрация: 12.12.2011
№27 Написал: Bairys Санкт-Петербург (Сегодня, 14:52) #
  • +1
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Я-Спартач
Оспади ,а чё так вечно третьи калеки возбудились-то??

ну придёт ваш лузер Манчини,который полтора года нахер никому не нужен был и что??

Взъeбaли Луческу, взъебём и Манчини.делов-то?
мыльтесь ,чушкИ))

Я поражаюсь с таких болел))). Уже прямо гроза мирового футбола, вы второй сезон нормально начните и отыграйте, потом уже начинайте мечать. Один сезон за 16 лет выиграли, а такое чувство, что лигу чемпионов взяли кубок
Регистрация: 10.09.2012
№26 Написал: utekay Россия (Сегодня, 14:52) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
и тут одни свиньи...тьфу confused


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№25 Написал: yanus0407 Санкт - Петербург (Сегодня, 14:51) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
SHIGA,
бедняга - все разговоры только о педерастах.....своих друзей рекламируешь?


--------------------
Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009
№24 Написал: Black Fox (Сегодня, 14:51) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Я-Спартач

Взъeбaли Луческу, взъебём и Манчини.делов-то?

Вас даже Цыган, и тот епал в первом круге...
Цитата: stepanmlc
я нормальный ориентации

Настолько нормальной, что лазаешь по инстаграммам тех, кого считаешь гомиками? Просматриваешь их фотографии? Ты уверен в своей нормальности?


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№23 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 14:49) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
передаст возглавит рассадник передастов bowtie joy


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№22 Написал: Я-Спартач Россия (Сегодня, 14:47) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Оспади ,а чё так вечно третьи калеки возбудились-то??

ну придёт ваш лузер Манчини,который полтора года нахер никому не нужен был и что??

Взъeбaли Луческу, взъебём и Манчини.делов-то?
мыльтесь ,чушкИ))


--------------------
Спартак -чемпион
Регистрация: 12.12.2011
№21 Написал: stepanmlc (Сегодня, 14:45) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Black Fox,
я нормальный ориентации и живу, слава Богу, не в Питере


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№20 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 14:42) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»

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МОСКВА ЛУЧШИЙ ГОРОД - СПАРТАК ЛУЧШАЯ КОМАНДА!
Регистрация: 26.08.2010
№19 Написал: Black Fox (Сегодня, 14:36) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: stepanmlc
бомжи впрягаются за п***ка молло

Он тебя трахал что-ли?


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№18 Написал: stepanmlc (Сегодня, 14:35) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
хахах
бомжи впрягаются за п***ка молло, то ли еще будет)

My Webpage


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№17 Написал: Black Fox (Сегодня, 14:28) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: maradona72
Что вот такое фото всего лишь фотомонтаж?

а что ты видишь на этом фото?


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№16 Написал: yuri спб (Сегодня, 14:28) #
  • -1
  •  (5)
online

А тем временем Молло ...

Чемодан-вокзал--спартак.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№15 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 14:25) #
  • +2
  •  (8)
online

Цитата: Black Fox
вбей в поисковик "Молло, интервью советский спорт" и не тупи

И что там я прочитаю ? Что вот такое фото всего лишь фотомонтаж?


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№14 Написал: Black Fox (Сегодня, 14:24) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: maradona72

Такая милашка.
Пускай хоть кто-то из болельщиков Зенита вякнет , что Молло обычный.

вбей в поисковик "Молло, интервью советский спорт" и не тупи


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№13 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 14:20) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
того нытливого нигера, что вечно воет про расизм в России?

ага именно его.
Знакомые с Питера говорят, что Ландскрона уже с камнями на шее прыгает с Аничкова моста.
Регистрация: 22.09.2007
№12 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 14:16) #
  • 0
  •  (6)
online

Цитата: Black Fox
ого нытливого нигера, что вечно воет про расизм в России?

Я Я. Ему самое место в Зените, но лучше после ЧМ.

Цитата: stepanmlc

А тем временем Молло ...


Такая милашка.
Пускай хоть кто-то из болельщиков Зенита вякнет , что Молло обычный.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№11 Написал: Black Fox (Сегодня, 14:12) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: -Invader-
то он пригласит в команду Яя Туре

того нытливого нигера, что вечно воет про расизм в России?


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№10 Написал: SLAYER сто первый километр (Сегодня, 14:11) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
" Роберто Манчини прибыл в Санкт- Петербург " , это как " Штирлиц идет по коридору " smile
Регистрация: 28.05.2017
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