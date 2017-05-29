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Андрей Семенов: в сборной России, наверное, нет такого игрока, как Заха
Защитник сборной России Андрей Семёнов рассказал о сборах в Австрии в рамках подготовки к Кубку конфедераций.
"Вопрос о высокогорной местности лучше задавать тренерам. Дышится нормально, никаких неудобств или отличий. Матч с Кот'Д-Ивуаром? Футболисты там хорошие, мастеровитые. Они доказали это в своих клубах, тот же Заха. У нас, наверное, такого нет.
По поводу Португалии - все прекрасно понимают, что за футболист Роналду, но нельзя зацикливаться на нём, у них есть ещё хорошие игроки. Криштиану можно остановить только командной игрой, матчи на ЧЕ и ЧМ это показали.
Месси или Роналду? Месси. Он более командный игрок", - передаёт слова Семёнова "Чемпионат".
"Вопрос о высокогорной местности лучше задавать тренерам. Дышится нормально, никаких неудобств или отличий. Матч с Кот'Д-Ивуаром? Футболисты там хорошие, мастеровитые. Они доказали это в своих клубах, тот же Заха. У нас, наверное, такого нет.
По поводу Португалии - все прекрасно понимают, что за футболист Роналду, но нельзя зацикливаться на нём, у них есть ещё хорошие игроки. Криштиану можно остановить только командной игрой, матчи на ЧЕ и ЧМ это показали.
Месси или Роналду? Месси. Он более командный игрок", - передаёт слова Семёнова "Чемпионат".
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