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Андрей Семенов: в сборной России, наверное, нет такого игрока, как Заха

Защитник сборной России Андрей Семёнов рассказал о сборах в Австрии в рамках подготовки к Кубку конфедераций.

"Вопрос о высокогорной местности лучше задавать тренерам. Дышится нормально, никаких неудобств или отличий. Матч с Кот'Д-Ивуаром? Футболисты там хорошие, мастеровитые. Они доказали это в своих клубах, тот же Заха. У нас, наверное, такого нет.

По поводу Португалии - все прекрасно понимают, что за футболист Роналду, но нельзя зацикливаться на нём, у них есть ещё хорошие игроки. Криштиану можно остановить только командной игрой, матчи на ЧЕ и ЧМ это показали.

Месси или Роналду? Месси. Он более командный игрок", - передаёт слова Семёнова "Чемпионат".
Теги: Семенов Сборная России
Сегодня, 13:49
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