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Леонид Кучук может возглавить "Ростов"

Леонид Кучук, ныне возглавляющий "Сталь", является главным кандидатом на должность наставника "Ростова", информирует "Чемпионат".

Существует минимальная вероятность, при которой Кучук вернётся на пост главного тренера "Локомотива", однако наиболее вероятным развитием событий станет то, что нынешний рулевой клуба Юрий Сёмин останется на своём посту.

Также существует небольшая вероятность, что "железнодорожников" возглавит Хайко Фогель, который известен по работе в "Базеле".
Теги: Кучук Ростов
Сегодня, 14:13
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23
(1)
№23 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 15:23) #
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online
Болеет за:
«Кубань»
Цитата: syamtomov
А как при нём "Кубань" играла???
ЛЮБО-ДОРОГО!

Можно поподробнее с этого момента.
При нем в 14-15 годах, Кубань сыграла 17 матчей: выигрышей - 3, ничьих - 5, поражений - 9. Оxрененная стата. Я такого Ростову не желаю.


--------------------
Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№22 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 15:20) #
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Цитата: Босх
Ростовчане сидят на завалинке и щелкают семечки.
Молча.
А перед ними в луже,два свинтака активно обсуждают ситуацию в Ростове, размышляют о перспективах.
Вы еще похрюкайте, хавроньи...

Да просто чемпионат закончился (Спартак, если чё - ЧЕМПИОН!), а новый чемпионат ещё не начался.
Вот и сидим, скуки ради обсуждаем всяких разных зашлакованых...
Других-то новостей не предлагают пока...
Регистрация: 6.08.2008
№21 Написал: golden Axe (Сегодня, 15:13) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: syamtomov
ДА- игроки ключевые почти все, но и Кучук не лыком шит: если переговоры с ним идут, то почти наверняка у него есть на примете пара-тройка ДЕЛЬНЫХ футболёров.

я думаю у него и больше есть,но все упирается в финансирование,по сей день так и не найдены спонсоры,не от хорошего же Бердыев на лыжах
Регистрация: 1.02.2017
№20 Написал: Босх Россия (Сегодня, 15:13) #
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Болеет за:
«Ростов»
Ростовчане сидят на завалинке и щелкают семечки.
Молча.
А перед ними в луже,два свинтака активно обсуждают ситуацию в Ростове, размышляют о перспективах.
Вы еще похрюкайте, хавроньи...

Чемпионы, которым спокойно в Ростове трешечку отгрузили, болит,горит очко свиное,
чтоб не так больно было" про автобус" хрюкают.
Свиньи,одно слово...


--------------------
Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011
№19 Написал: golden Axe (Сегодня, 15:12) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: syamtomov
Он, как писали, 3-4 человека с собой возьмёт в "Рубин", а не БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ состава.

4 человека это почти половина основы,а лишнего он и не возьмет,только если сам кто нибудь примкнет
Регистрация: 1.02.2017
№18 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 15:09) #
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Цитата: Saveger
Как говорится, придет Кучук и всем кучук!

Ты лучше о Манчини что-то рифмованное придумай.
Регистрация: 6.08.2008
№17 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 15:07) #
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Болеет за:
«Зенит»
Как говорится, придет Кучук и всем кучук!
Регистрация: 16.03.2010
№16 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 15:04) #
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Цитата: golden Axe
ну конкретнее можешь сказать кто уйдет

Я не поклонник ФК "Ростов": сам посмотри состав.
Цитата: golden Axe
от прежнего Ростова останется только табличка,так как игроки за ним из клуба в клуб переходят

Он, как писали, 3-4 человека с собой возьмёт в "Рубин", а не БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ состава.
ДА- игроки ключевые почти все, но и Кучук не лыком шит: если переговоры с ним идут, то почти наверняка у него есть на примете пара-тройка ДЕЛЬНЫХ футболёров.
Регистрация: 6.08.2008
№15 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 15:03) #
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Болеет за:
«Спартак»
только Гамула и больше никто.
Регистрация: 2.08.2010
№14 Написал: golden Axe (Сегодня, 15:02) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: syamtomov
Да много ПОКА ещё там кто остался.

ключевое слово ПОКА))ну а конкретнее можешь сказать кто уйдет,а кто останется?если уйдет Бердыев от прежнего Ростова останется только табличка,так как игроки за ним из клуба в клуб переходят

Цитата: syamtomov
ДЕРЬМО стал "Краснодар" при Шалимове!
По качеству ИГРЫ скоро, совсем скоро приблизится к нынешнему "Локомотиву", ну, или, там, "Амкару".

мне тоже не нравится при Шалимове как играет Краснодар
Регистрация: 1.02.2017
№13 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 15:00) #
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Цитата: golden Axe
сейчас и Краснодар при Шалимове стал более прагматичным

ДЕРЬМО стал "Краснодар" при Шалимове!
По качеству ИГРЫ скоро, совсем скоро приблизится к нынешнему "Локомотиву", ну, или, там, "Амкару".
Регистрация: 6.08.2008
№12 Написал: golden Axe (Сегодня, 14:58) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: syamtomov
Ну, "Локомотив" при Кучуке - это отдельная песТня: московская специфика, как руководящего звена, так и игрочил понимаешь.

это все общие термины и очень абстрактно,помимо всей специфике,Кучук сам слишком мутная персона
Цитата: syamtomov
А как при нём "Кубань" играла???
ЛЮБО-ДОРОГО!

вот Кубань это точно отдельная песня и не слишком удачный пример по понятным причинам
Цитата: syamtomov
Ростов" по менталитету где-то около Краснодара.
Так что, надеюсь, у него получится, как в "Кубани".

согласен,но сейчас и Краснодар при Шалимове стал более прагматичным, нет былого задора в игре,мое мнение Кучук в Ростове это однозначно продолжение автобуса,но уже с более скромными исполнителями
Регистрация: 1.02.2017
№11 Написал: ADonskoi (Сегодня, 14:53) #
  • +1
  •  (1)

Какой-то смутьян рспространяет в свою пользу самые вздорные и нелепые слухи.
Регистрация: 17.07.2014
№10 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 14:53) #
  • -2
  •  (2)

Цитата: golden Axe
Цитата: syamtomov
Не нужно недооценивать Кучука, как достаточно амбициозного и опытного тренера, и не стоит недооценивать игроков "Ростова", которые остались в команде после ухода Бердыева.

а кто остался?

Да много ПОКА ещё там кто остался.
Регистрация: 6.08.2008
№9 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 14:52) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Если правда то искренне жаль Ростов.


--------------------
Лучески уйдут,Зенит останется.Надеюсь кибитка цыганская на подходе.
Регистрация: 25.03.2015
№8 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 14:45) #
  • 0
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Цитата: golden Axe
Цитата: syamtomov
Не как при Бердыеве, конечно, но что-то очень близко.
Во всяком случае, от ИГРЫ "Ростова" скучно не будет.

еще скучнее будет,ты забыл в какой футбол Локо играл при Кучуке?

Ну, "Локомотив" при Кучуке - это отдельная песТня: московская специфика, как руководящего звена клуба, так и игрочил, понимаешь.
А как при нём "Кубань" играла???
ЛЮБО-ДОРОГО!
Ростов по менталитету где-то около Краснодара.
Так что, надеюсь, у него получится, как в "Кубани".
Регистрация: 6.08.2008
№7 Написал: golden Axe (Сегодня, 14:41) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: syamtomov
Не как при Бердыеве, конечно, но что-то очень близко.
Во всяком случае, от ИГРЫ "Ростова" скучно не будет.

еще скучнее будет,ты забыл в какой футбол Локо играл при Кучуке?его специально и берут под Ростов,чтобы ничего не ломать,чтобы автобус продолжал еще какое то время ехать на ободах
Регистрация: 1.02.2017
№6 Написал: pikaldi voronezh (Сегодня, 14:40) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Кучук , каучук , сталь , чучун -пердив. Жаль Ростов
Регистрация: 25.01.2016
№5 Написал: golden Axe (Сегодня, 14:39) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: syamtomov
Не нужно недооценивать Кучука, как достаточно амбициозного и опытного тренера, и не стоит недооценивать игроков "Ростова", которые остались в команде после ухода Бердыева.

а кто остался?
Регистрация: 1.02.2017
№4 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 14:38) #
  • 0
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Цитата: golden Axe
Кучук это похороны для Ростова,но для договорняков в борьбе за выживание пойдет

Не нужно недооценивать Кучука, как достаточно амбициозного и опытного тренера, и не стоит недооценивать игроков "Ростова", которые остались в команде после ухода Бердыева.
Если Кучук предложит что-то приемлемое для игроков такой команды, как "Ростов" с его южной спецификой, то очень даже может получится.
Не как при Бердыеве, конечно, но что-то очень близко.
Во всяком случае, от ИГРЫ "Ростова" скучно не будет.
Регистрация: 6.08.2008
№3 Написал: GS Москва (Сегодня, 14:31) #
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Белорусские идут!
Регистрация: 22.09.2009
№2 Написал: golden Axe (Сегодня, 14:27) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
уход Бердыева это уже как данность,судя по данной подаче,а Кучук это похороны,но для Ростова,а так для договорняков в борьбе за выживание пойдет
Регистрация: 1.02.2017
№1 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 14:27) #
  • 0
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Сильный ход!
Регистрация: 6.08.2008
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