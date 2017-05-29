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Валерий Непомнящий: для меня поражение "Оренбурга" стало неожиданностью
Бывший главный тренер "Томи" Валерий Непомнящий прокомментировал результаты стыковых матчей.
"Да, для меня стало неожиданностью поражение "Оренбурга", команды, зарекомендовавшей себя в РФПЛ в качестве непростого соперника. В высшем дивизионе в этом сезоне подопечные Роберта Евдокимова провели много хороших игр, однако в нужный момент не смогли совладать с оппонентом из ФНЛ. И это меня удивило.
"Арсенал" же хоть и испытал большие сложности с сохранением прописки в элите, но в итоге все же добился желаемого, одолев "Енисей", - цитирует Непомнящего "Газета.ru".
"Да, для меня стало неожиданностью поражение "Оренбурга", команды, зарекомендовавшей себя в РФПЛ в качестве непростого соперника. В высшем дивизионе в этом сезоне подопечные Роберта Евдокимова провели много хороших игр, однако в нужный момент не смогли совладать с оппонентом из ФНЛ. И это меня удивило.
"Арсенал" же хоть и испытал большие сложности с сохранением прописки в элите, но в итоге все же добился желаемого, одолев "Енисей", - цитирует Непомнящего "Газета.ru".
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