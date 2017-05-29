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"Ростов" проведет два сбора в Австрии

"Ростов" для подготовки к сезону-2017/18 отправится в Австрию, где команда проведет два летних сбора, рассказал пресс-атташе "Ростова" Иван Бодылевский.

Первый сбор пройдёт с 10 до 20 июня, второй – с 25 июня до 8 июля", – цитирует Бодылевского "Чемпионат".
Теги: Ростов
Сегодня, 14:55
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