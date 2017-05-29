"Боруссия" подтвердила информацию о тяжелой травме Марко Ройса

"Боруссия" подтвердила информацию о том, что Марко Ройс получил частичный разрыв крестообразных связок правого колена в финальном матче Кубка Германии против "Айнтрахта" (2:1).Клуб отказался давать даже предварительные прогнозы по срокам восстановления до консультации с различными врачами. Обычно при подобных повреждениях на восстановление уходит около полугода.