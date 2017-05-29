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"Боруссия" подтвердила информацию о тяжелой травме Марко Ройса

"Боруссия" подтвердила информацию о том, что Марко Ройс получил частичный разрыв крестообразных связок правого колена в финальном матче Кубка Германии против "Айнтрахта" (2:1).

Клуб отказался давать даже предварительные прогнозы по срокам восстановления до консультации с различными врачами. Обычно при подобных повреждениях на восстановление уходит около полугода.

Sportbox
Теги: Боруссия Д Ройс
Сегодня, 14:57
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№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 15:22) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Saveger
На этот раз пропустит кубок конфедераций

а он разве был в списке?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№2 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 15:16) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
один из самых таллантлтвых игроков у немцев, но жутко хрустальный.


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№1 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 15:02) #
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Болеет за:
«Зенит»
это уже классика. В конце каждого сезона перед международными турнирами Ройс получает серьезную травму. На этот раз пропустит кубок конфедераций
Регистрация: 16.03.2010
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