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Александр Горшков: положительно отношусь к варианту с Манчини

Бывший хавбек "Зенита" Александр Горшков прокомментировал приглашение Роберто Манчини на пост главного тренера петербургского клуба.

"Положительно отношусь к этому варианту. Возможно, новый тренер устроит чистку, возможно, это и нужно "Зениту" сейчас, раз был неудачный сезон, непонятные отношения. Возможно, последует некая чистка, поправка, там уже как тренер решит.

"Зенит" настроен изменить ситуацию, поэтому такие большие изменения происходят на административном уровне и в тренерском штабе.

У Манчини были не совсем удачные моменты в карьере, но он тренировал таких грандов как "Интер", "Манчестер Сити". Итальянские специалисты довольно сильные. Это подтверждают сейчас и (Антонио) Конте, и (Массимо) Каррера, и тот же (Лучано) Спаллетти, который провел в "Зените" очень хороший отрезок времени", - цитирует Горшкова "Р-Спорт".
Теги: Горшков Зенит
Сегодня, 15:23
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