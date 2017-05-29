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Агент: Кучук вернется в "Локомотив"? Сам только что узнал об этом

Александр Толстиков, представитель главного тренера украинской "Стали" Леонида Кучука, прокомментировал информацию о том, что специалист может возглавить "Локомотив".

"Не могу ничего прокомментировать по поводу Кучука и "Локомотива". Сам только что узнал об этом от вас", – цитирует Толстикова "СЭ".
Теги: Кучук
Сегодня, 15:48
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