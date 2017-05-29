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Сергей Кирьяков: мой контракт с "Арсеналом" заканчивается, готов к любому решению руководства

Главный тренер тульского "Арсенала" Сергей Кирьяков высказался относительно своего будущего.

"Мой контракт заканчивается, все возможно. Я спокойно отношусь ко всему. Для меня главным было решить задачу. Мы ее решили. Остальное для меня неважно. Я всегда готов к любому решению руководства.

Хочу ли остаться в "Арсенале"? Об этом можно говорить только после того, когда ты сел за стол переговоров, обсудил всевозможные детали и пришел к какому-то решению. Мы пока ничего не обсуждали", – цитирует Кирьякова ТАСС.
Теги: Кирьяков Арсенал Тула
Сегодня, 15:53
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№1 Написал: Sandr_71 (Сегодня, 15:55) #
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Не дай бог еще на сезон его оставить. Как игрок нормальный был, как тренер, полный ноль.
Регистрация: 2.03.2017
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