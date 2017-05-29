Перед "Оренбургом" поставлена задача вернуться в премьер-лигу, сообщил генеральный директор ООО "Газпром добыча Оренбург" Владимир Кияев."Как генеральный спонсор хочу заверить, что мы бросать команду не собираемся. Задача стоит такая же, какая была в позапрошлом году, — выйти в Премьер-Лигу, а дальше задача закрепиться в Премьер-Лиге.Для оренбуржцев сезон стал большим праздником. Мы стали свидетелями зрелищных поединков, и удача не всегда была на нашей стороне. Спорт есть спорт. Более чем уверен, что через год мы вернемся", - цитирует Кияева пресс-служба "Оренбурга".