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Юрий Берг: уверен, что "Оренбург" выпал из элиты ровно на один год

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг провел встречу в администрации города с руководством, тренерским штабом и футболистами "Оренбурга".

"Для всех оренбуржцев выход в премьер-лигу ? это большой праздник. Весь сезон мы показывали, что гордимся родной командой. Мы стали свидетелями зрелищным поединков, где удача не всегда была на нашей стороне, но спорт есть спорт.

Хочу поблагодарить тебя, Роберт за хорошую работу, качественный рост подопечных и большой толчок в развитии детского и молодежного футбола. Я уверен, что мы с вами ровно на один год выпали из элиты и более чем уверен, что через год мы туда вернемся", ? цитирует Берга "Спорт День за Днем".
Теги: Оренбург
Сегодня, 16:02
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№4 Написал: Sidhe (Сегодня, 17:18) #
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Цитата: ffora
после такой подлянки 3 командам

Дел так, что они костьми ложились например с нами - это наоборот хорошо, я за. Но млять два раза по 0-1 с Зинкой, демонстративно пиная куи - это вообще достойно расформирования, причем ОБОИХ говноклубов.


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№3 Написал: ffora russia (Сегодня, 16:50) #
  • +1
  •  (1)

после такой подлянки 3 командам -в высшу лигу только после обновления во второй через5-6 лет
Регистрация: 24.05.2016
№2 Написал: golden Axe (Сегодня, 16:40) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
лузеры smile
Регистрация: 1.02.2017
№1 Написал: Sidhe (Сегодня, 16:33) #
  • -2
  •  (2)

Мечты сбываются? Конечно, и так на год Зина 6 очков лишилась smile


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
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