Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:53
Сергей Кирьяков: мой контракт с "Арсеналом" заканчивается, готов к любому решению руководства (1)
Сергей Кирьяков: мой контракт с "Арсеналом" заканчивается, готов к любому решению руководства (1)
11:54
Гендиректор "СКА-Хабаровска": губернатор обещал обеспечить содержание команды на новом уровне (7)
Гендиректор "СКА-Хабаровска": губернатор обещал обеспечить содержание команды на новом уровне (7)
09:48
Константин Сарсания: отсутствие в "Зените" своих воспитанников - это проблема, и нужно ее решать (13)
Константин Сарсания: отсутствие в "Зените" своих воспитанников - это проблема, и нужно ее решать (13)
08:50
Артем Дзюба: главная проблема сборной - абсолютное преобладание негатива, который просто угнетает (23)
Артем Дзюба: главная проблема сборной - абсолютное преобладание негатива, который просто угнетает (23)
Юрий Берг: уверен, что "Оренбург" выпал из элиты ровно на один год
Губернатор Оренбургской области Юрий Берг провел встречу в администрации города с руководством, тренерским штабом и футболистами "Оренбурга".
"Для всех оренбуржцев выход в премьер-лигу ? это большой праздник. Весь сезон мы показывали, что гордимся родной командой. Мы стали свидетелями зрелищным поединков, где удача не всегда была на нашей стороне, но спорт есть спорт.
Хочу поблагодарить тебя, Роберт за хорошую работу, качественный рост подопечных и большой толчок в развитии детского и молодежного футбола. Я уверен, что мы с вами ровно на один год выпали из элиты и более чем уверен, что через год мы туда вернемся", ? цитирует Берга "Спорт День за Днем".
"Для всех оренбуржцев выход в премьер-лигу ? это большой праздник. Весь сезон мы показывали, что гордимся родной командой. Мы стали свидетелями зрелищным поединков, где удача не всегда была на нашей стороне, но спорт есть спорт.
Хочу поблагодарить тебя, Роберт за хорошую работу, качественный рост подопечных и большой толчок в развитии детского и молодежного футбола. Я уверен, что мы с вами ровно на один год выпали из элиты и более чем уверен, что через год мы туда вернемся", ? цитирует Берга "Спорт День за Днем".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.